На Луне открыли 6 тысяч новых кратеров благодаря нейросети

Специалисты тщательно следят за поверхностью Луны. Так как спутник Земли не имеет атмосферы, он часто подвергается "бомбардировке" разными космическими телами. Кратеры, образующиеся в результате столкновения, остаются видимыми сотни тысяч лет. Астрономы насчитали на Луне свыше 10 тысяч следов от ударов объектов. С каждым годом подсчёт новых кратеров становится затруднительным, поэтому специалисты решили создать для этих целей нейросеть.Учёные рассказали, что в основу работы нейросети легла карта поверхности Луны, составленная спутником США. Использование нейронной сети оказалось эффективным - за непродолжительное время было найдено 6 тысяч новых кратеров. Изучение этих образований поможет получить представление о том, как формируются планеты и спутники.