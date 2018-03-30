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На Луне открыли 6 тысяч новых кратеров благодаря нейросети

Учёные из Пенсильвании использовали созданную нейросеть для изучения поверхности Луны. Технология позволила обнаружить неизвестные ранее 6 тысяч кратеров.

На Луне открыли 6 тысяч новых кратеров благодаря нейросети


Специалисты тщательно следят за поверхностью Луны. Так как спутник Земли не имеет атмосферы, он часто подвергается "бомбардировке" разными космическими телами. Кратеры, образующиеся в результате столкновения, остаются видимыми сотни тысяч лет. Астрономы насчитали на Луне свыше 10 тысяч следов от ударов объектов. С каждым годом подсчёт новых кратеров становится затруднительным, поэтому специалисты решили создать для этих целей нейросеть.

Учёные рассказали, что в основу работы нейросети легла карта поверхности Луны, составленная спутником США. Использование нейронной сети оказалось эффективным - за непродолжительное время было найдено 6 тысяч новых кратеров. Изучение этих образований поможет получить представление о том, как формируются планеты и спутники.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 21:55
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