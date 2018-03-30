Максим Галкин призвал поклонников проверить пожарную безопасность на различных объектах

Он отметил, что сейчас Россия занимает 45 место в мире по количеству пожаров, а потому люди должны помнить, что их жизнь зависит от соблюдения правил. Нужно обратить внимание на свои дома и места работы или учебы, чтобы там были открытые выходы с соответствующим инвентарем. День скорби можно посвятить таким мероприятиям и не допустить халатного отношения к безопасности.Подписчики согласились с мнением Максима Галкина, но отметили, что проверки в общественных местах должны проходить внезапно без предварительного предупреждения. Людям надоело смотреть на такую безалаберность со стороны чиновников, а также придерживаться уверенности, что их никогда не коснется беда. Если каждый гражданин будет отвечать за свои поступки, жертвы не погибнут в огне.