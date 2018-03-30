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Максим Галкин призвал поклонников проверить пожарную безопасность на различных объектах

После трагедии в Кемерово ведущий стал бояться повторения ситуации в другом городе. Максим Галкин призвал поклонников проверить пожарную безопасность на различных объектах, опубликовав пост в Instagram.

Он отметил, что сейчас Россия занимает 45 место в мире по количеству пожаров, а потому люди должны помнить, что их жизнь зависит от соблюдения правил. Нужно обратить внимание на свои дома и места работы или учебы, чтобы там были открытые выходы с соответствующим инвентарем. День скорби можно посвятить таким мероприятиям и не допустить халатного отношения к безопасности.

Максим Галкин призвал поклонников проверить пожарную безопасность на различных объектах


Подписчики согласились с мнением Максима Галкина, но отметили, что проверки в общественных местах должны проходить внезапно без предварительного предупреждения. Людям надоело смотреть на такую безалаберность со стороны чиновников, а также придерживаться уверенности, что их никогда не коснется беда. Если каждый гражданин будет отвечать за свои поступки, жертвы не погибнут в огне.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:05
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