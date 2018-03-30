Ученые смоделировали зимний сезон на Марсе

Физики создали уникальную математическую модель, демонстрирующую движение в марсианской атмосфере масс воздуха. Экспертам удалось смоделировать перенос инфракрасного, солнечного излучений, фазы переходов водных частиц, микрофизические свойства марсианских облаков, которые выполняют основную роль в круговороте жидкостей. На Марсе вода имеется в малых количествах вследствие холодной, разреженной атмосферы. В ней количество воды составляет 20 макрометров, в случае распределения её по поверхности Марса. Она оказывает ключевое воздействие на формирование условий климата планеты.Облака рассеивают инфракрасное излучение. Имеющийся на аэрозольных частицах конденсат абсорбирует пыль. Физики также разработали модель круговорота жидкости на Марсе.