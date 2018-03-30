ФСБ обязало Telegram, Viber и WhatsApp передать ключи для расшифровки личной информации пользователей
Стало известно, что на территории России начал действовать закон, в рамках которого популярные мессенджеры должны передать ФСБ все ключи для расшифровки личных данных пользователей. Отмечается, что это обязаны сделать сервисы, попадающие в специальный реестр, где кроме WhatsApp и Viber находится еще и Telegram.
Таким образом, по закону компании должны выполнить эти требования в течение 10 дней с момента вступления указа в силу. Все данные для проверки используют сотрудники Центра оперативно-технических мероприятий ФСБ. Расшифровка личных данных российских пользователей будет осуществляться по усмотрению сотрудников службы.
Стоит указать на тот факт, что ни Telegram, ни WhatsApp, ни Viber и Facebook не согласились на данные условия. Это значит, что в скором времени Роскомнадзор может наложить запрет на доступ к этим сервисам в России.
Таким образом, по закону компании должны выполнить эти требования в течение 10 дней с момента вступления указа в силу. Все данные для проверки используют сотрудники Центра оперативно-технических мероприятий ФСБ. Расшифровка личных данных российских пользователей будет осуществляться по усмотрению сотрудников службы.
Стоит указать на тот факт, что ни Telegram, ни WhatsApp, ни Viber и Facebook не согласились на данные условия. Это значит, что в скором времени Роскомнадзор может наложить запрет на доступ к этим сервисам в России.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:50