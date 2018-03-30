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ФСБ обязало Telegram, Viber и WhatsApp передать ключи для расшифровки личной информации пользователей

Стало известно, что на территории России начал действовать закон, в рамках которого популярные мессенджеры должны передать ФСБ все ключи для расшифровки личных данных пользователей. Отмечается, что это обязаны сделать сервисы, попадающие в специальный реестр, где кроме WhatsApp и Viber находится еще и Telegram.

ФСБ обязало Telegram, Viber и WhatsApp передать ключи для расшифровки личной информации пользователей


Таким образом, по закону компании должны выполнить эти требования в течение 10 дней с момента вступления указа в силу. Все данные для проверки используют сотрудники Центра оперативно-технических мероприятий ФСБ. Расшифровка личных данных российских пользователей будет осуществляться по усмотрению сотрудников службы.

Стоит указать на тот факт, что ни Telegram, ни WhatsApp, ни Viber и Facebook не согласились на данные условия. Это значит, что в скором времени Роскомнадзор может наложить запрет на доступ к этим сервисам в России.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:50
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