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Редкая окаменелая челюсть детеныша тираннозавра была обнаружена в Монтане

Группа исследователей из Университета Канзаса (KU) недавно раскопала ископаемую верхнюю челюсть с полностью неповрежденными зубами в образовании Адского Крика в Монтане. Хотя тесты еще нужно сделать, чтобы подтвердить его природу, он мал и имеет ужасное сходство с более крупными окаменелостями Тираннозавра, предполагая, что древние зубы принадлежат детенышу, родившегося около 66,5 миллиона лет назад.

Редкая окаменелая челюсть детеныша тираннозавра была обнаружена в Монтане


В данное время ученые проводят детальные исследования, чтобы подтвердить, что это на самом деле детеныш тираннозавра, потому что все еще есть шанс, что это может быть какой-то крошечный плотоядный. Только небольшая горстка младенческих окаменелостей T. rex когда-либо была найдена, поэтому команда палеонтологов в KU работает над сопоставлением недавно обнаруженной челюсти с этими малочисленными окаменелостями, а также с некоторыми из взрослых окаменелостей, которые немного чаще встречаются.

Как только это подтвердится, этот ряд острых острых зубов может многое рассказать о жизненном цикле короля динозавров (или, по крайней мере, динозавров в Меловом периоде). По словам Дэвида Бернхама из Института биологического разнообразия KU, трудно быть уверенным в идентификации находки потому, что останки молодого тираннозавра так трудно найти.



«Зубы предполагают, что это окаменелая челюсть маленького тираннозавра. Однако еще предстоит сделать некоторые анализы, так как окаменелости детенышей тираннозавра настолько редки, что на протяжении многих лет их удалось обнаружить лишь несколько. Поэтому трудно понять, что такое изменения из-за роста или различия в костях отражают разные виды. К счастью, у KU есть более старая окаменелость тираннозавра для сравнения». – рассказал Бернхам.


Молодые динозавры все еще составляют проблему идентификации, так как эти типы окаменелостей обнаружить еще труднее, чем обычные взрослые. Истории, такие как «Парк Юрского периода», пытались показать, как выглядят детеныши-динозавры, однако это всего лишь творческая фантазия. Эта окаменелость может помочь следующему фильму Юрского мира быть более точным.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 12:06
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