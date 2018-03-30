Учёные выяснили, почему человек забывает свои сны

Чаще всего, по мнению учёных, человек просто забывает то, что видит во снах ночью. И это даже хорошо, поскольку зачастую такие люди спят крепче и они не просыпаются по мелочам. Те же люди, которые могут в мелочах рассказать свой сон, наоборот, очень чуткие, они могут просыпаться по любому поводу. Кроме того, на способность запомнить сновидение влияет то, в какое время человек проснулся. Если он это сделал сразу после просмотра эпизода, то скорее всего ему не сложно будет повторить детали.Также стоит отметить работу области головного мозга, которая располагается на границе височной и теменной зоны. Те, у кого работа проходит более активна, скорее всего отлично помнят свой сон. Учёные обратили внимание, что чем старше человек становится, тем меньше у него снов. Это объясняется тем, что молодёжь имеет больше впечатлений от жизни.