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Ученые реконструировали лицо кроманьонца, болевшего нейрофиброматозом

Кроманьонский человек имел лицо, покрытое огромными бородавчатыми наростами, в том числе крупное на лбу - вероятные доброкачественные опухоли, вызванные генетическим заболеванием, согласно команде французских исследователей в новых результатах, опубликованных в пятницу.

Ученые реконструировали лицо кроманьонца, болевшего нейрофиброматозом


Скелет Cro-Magnon 1, мужчина Homo sapiens, датируемый 28 000 годами, был обнаружен в 1868 году в пещере Эйзис во французском юго-западном регионе Дордонь. Чтобы отметить 150 лет с момента открытия костей, группа исследователей, в том числе антрополог Филипп Шарлье, пересмотрела останки. Выводы команды будут опубликованы в пятницу в медицинском журнале The Lancet

«По окончании расследования мы предложили новый диагноз: он страдал от типа нейрофиброматоза», - сказал Шарлье AFP.

Нейрофиброматоз - это генетическое заболевание, которое может вызывать развитие доброкачественных опухолей в нервной системе, а также пятна или участки пигментации на коже.

Череп кроманьонца имеет повреждение на лбу, что соответствует наличию нейрофибромы (опухоли доброкачественной оболочки нерва), которая разрушила кость, сказал Шарлье.

«Его левый слуховой проход был также поврежден, предположительно выросшей опухолью. Оснащенные этим диагнозом, мы осуществили реалистичную реконструкцию лица этого человека среднего возраста с учетом его патологии». - добавил он.

Визуальная криминалистическая реконструкция показывает лицо, покрытое опухолями, в том числе большое на лбу, и на его лице собрано больше узловых узелок, в частности, сгруппировано вокруг рта, носа и глаз.

«У него они везде, - сказал Шарлье.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 11:47
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