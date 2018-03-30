Учёные: Как повысить успеваемость детей

Многие родители бьются с тем, чтобы побудить ребёнка лучше учиться, в то время как сами дети не стремятся к обучению. Было замечено, что со временем уроки музыки уходят из школьной программы по мере взросления подростков, но зря, поскольку именно музыка способна оказать столь положительное воздействие на способности детей к обучению. Учёные провели масштабное исследование, которое длилось почти три года. Одна группа детей слушала уроки музыки, вторая нет. В результате данные сравнили и оказалось, что первые гораздо лучше учились, поскольку у них улучшилась краткосрочная память, а интеллектуальные способности повышались.Учёные советуют, что даже если в школе уже нет занятий музыки, то повысить успеваемость детей можно, если побудить попробовать обучиться игре на каком-нибудь музыкальном инструменте. Кроме того, когда ребёнок слушает музыку в наушниках, то не следует скоропалительно заключать, что он бездельник, возможно, он повышает свой интеллект.