Учёные: Какие витамины помогут бороться с усталостью
По мнению учёных, существует ряд витаминов, которые отвечают за состояние бодрствования, однако их дефицит способен вызвать синдром хронической усталости. Поэтому учёные рассказали об основных группах полезных веществ.
За самые важные процессы в организме отвечают витамины группы В. Во время стрессов, при получении различных травм человеку необходимо пополнять свой запас энергии, а потому витамины этой группы крайне важны. При жжении и покалывании рук и ног следует принимать витамин В9. Также он помогает справляться с различными депрессивными расстройствами. В12 отвечает за транспортировку кислорода по клеткам, он находится в таких продуктах питания - в мясе, рыбе, любых кисломолочных продуктах и в яйцах.
Витамины группы С способны устранить усталость человека. В этой группе полезных веществ содержится фолиевая кислота, которая имеется в яичном желтке, сыре, цельной пшеничной муке, а также в сырых овощах и фруктах, а потому лучше не подвергать их термической обработке. Аскорбиновая кислота содержится в ягодах, в белокочанной капусте, в картофеле. Витамин D можно получить во время прогулок на улице в солнечную погоду, поскольку человеческий организм самостоятельно его синтезирует под воздействием ультрафиолетовых лучей. Также его можно получить при употреблении морепродуктов.
За самые важные процессы в организме отвечают витамины группы В. Во время стрессов, при получении различных травм человеку необходимо пополнять свой запас энергии, а потому витамины этой группы крайне важны. При жжении и покалывании рук и ног следует принимать витамин В9. Также он помогает справляться с различными депрессивными расстройствами. В12 отвечает за транспортировку кислорода по клеткам, он находится в таких продуктах питания - в мясе, рыбе, любых кисломолочных продуктах и в яйцах.
Витамины группы С способны устранить усталость человека. В этой группе полезных веществ содержится фолиевая кислота, которая имеется в яичном желтке, сыре, цельной пшеничной муке, а также в сырых овощах и фруктах, а потому лучше не подвергать их термической обработке. Аскорбиновая кислота содержится в ягодах, в белокочанной капусте, в картофеле. Витамин D можно получить во время прогулок на улице в солнечную погоду, поскольку человеческий организм самостоятельно его синтезирует под воздействием ультрафиолетовых лучей. Также его можно получить при употреблении морепродуктов.
Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 16:30