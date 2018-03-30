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Учёные: Какие витамины помогут бороться с усталостью

По мнению учёных, существует ряд витаминов, которые отвечают за состояние бодрствования, однако их дефицит способен вызвать синдром хронической усталости. Поэтому учёные рассказали об основных группах полезных веществ.

Учёные: Какие витамины помогут бороться с усталостью


За самые важные процессы в организме отвечают витамины группы В. Во время стрессов, при получении различных травм человеку необходимо пополнять свой запас энергии, а потому витамины этой группы крайне важны. При жжении и покалывании рук и ног следует принимать витамин В9. Также он помогает справляться с различными депрессивными расстройствами. В12 отвечает за транспортировку кислорода по клеткам, он находится в таких продуктах питания - в мясе, рыбе, любых кисломолочных продуктах и в яйцах.

Витамины группы С способны устранить усталость человека. В этой группе полезных веществ содержится фолиевая кислота, которая имеется в яичном желтке, сыре, цельной пшеничной муке, а также в сырых овощах и фруктах, а потому лучше не подвергать их термической обработке. Аскорбиновая кислота содержится в ягодах, в белокочанной капусте, в картофеле. Витамин D можно получить во время прогулок на улице в солнечную погоду, поскольку человеческий организм самостоятельно его синтезирует под воздействием ультрафиолетовых лучей. Также его можно получить при употреблении морепродуктов.
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Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 16:30
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