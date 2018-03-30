Учёные: Какие продукты не рекомендовано хранить в пластиковой посуде

По мнению учёных, такой продукт как сыр, например, может нанести существенный вред организму, если хранить его в пластиковой таре, поскольку существует большая вероятность, что он обрастёт опасным грибком. В результате этого нарушится его структура, а также процесс пищеварения человека из-за этого пострадает. Кроме того, обращается внимание на кисломолочные продукты питания, в которые могут проникнуть вредоносные бактерии.Также не стоит хранить в пластике мясо, поскольку повышается риск отравиться. Это не относится в первым блюдам, однако следует помнить, что помещать их туда можно при условии, если они полностью холодные. Овощи и фрукты в такой посуде приобретают непривлекательный вид, а также теряют свои свойства. Чай или кофе в подобной таре обязательно приводит к размножению опасных и вредоносных бактерий. Лучше для хранения использовать стеклянную посуду, которая защищает от проникновения сальмонеллы, грибков и бактерий.