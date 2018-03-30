Новая диета поможет вылечить психические недуги – Медики

Статистика показала, что 60% здоровых особ предпочитают иметь в рационе овощи вместе с соками и фруктами. Пациенты, имеющие болезнь Альцгеймера или депрессию, часто выбирают шоколад, а также отдают предпочтение чипсам и сухарикам. Также аналогичные продукты были замечены в меню людей, имеющих слабую память или гиперактивность.Любое питание может принести организму пользу и вред, но в данном случае нельзя делить его на растительные и животные виды. Психические заболевания лечатся с помощью орехов, меда, круп и фруктов, но при этом не стоит отказываться от мяса. Человек должен получать аминокислоты и углеводы, а также в список вошли белки. Витамины и жиры тоже помогают в борьбе с такими процессами, так что на это стоит обратить внимание.