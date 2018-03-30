В Аргентине пилот частного самолета запечатлел на камеру два НЛО

Мужчина заметил, что объекты носились на большой скорости и решили выполнить несколько пируэтов перед воздушным транспортом. Затем внеземные гости быстро набрали высоту и скрылись за облаками. Скептики предположили, что автор мог принять за НЛО больших птиц, но уфологи думают иначе. Несмотря на плохое качество записи, эти корабли могут иметь разные виды, а также относятся к высоким технологиям.Сейчас людей сложно удивить появлением очередного аппарата пришельцев, а также исследователи часто и не испытывают энтузиазма после новых сообщений. Возможно, это связано с отсутствием контакта со стороны гуманоидов, а потому их возможности стали обычным зрелищем.