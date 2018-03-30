В Аргентине пилот частного самолета запечатлел на камеру два НЛО
Исследователи получили материалы, сделанные аргентинским пилотом частного самолета. Во время полета ему удалось запечатлеть на камеру два НЛО, имеющие формы дисков.
Мужчина заметил, что объекты носились на большой скорости и решили выполнить несколько пируэтов перед воздушным транспортом. Затем внеземные гости быстро набрали высоту и скрылись за облаками. Скептики предположили, что автор мог принять за НЛО больших птиц, но уфологи думают иначе. Несмотря на плохое качество записи, эти корабли могут иметь разные виды, а также относятся к высоким технологиям.
Сейчас людей сложно удивить появлением очередного аппарата пришельцев, а также исследователи часто и не испытывают энтузиазма после новых сообщений. Возможно, это связано с отсутствием контакта со стороны гуманоидов, а потому их возможности стали обычным зрелищем.
Мужчина заметил, что объекты носились на большой скорости и решили выполнить несколько пируэтов перед воздушным транспортом. Затем внеземные гости быстро набрали высоту и скрылись за облаками. Скептики предположили, что автор мог принять за НЛО больших птиц, но уфологи думают иначе. Несмотря на плохое качество записи, эти корабли могут иметь разные виды, а также относятся к высоким технологиям.
Сейчас людей сложно удивить появлением очередного аппарата пришельцев, а также исследователи часто и не испытывают энтузиазма после новых сообщений. Возможно, это связано с отсутствием контакта со стороны гуманоидов, а потому их возможности стали обычным зрелищем.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:10