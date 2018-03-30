В штате Нью-Мексико древние камни с пентаграммами могли быть оставлены тамплиерами
Американские ученые с 80-х годов пытаются раскрыть тайну загадочных камней, обнаруженных ими в штате Нью-Мексико. Пока есть версия, что древние сооружения с пентаграммами могли быть оставлены тамплиерами.
Многие специалисты безуспешно пытались расшифровать эти символы, но их попытки заканчивались неудачами. Они считали их посланиями из будущего или предупреждениями людям, после чего появилась теория о первых колонизаторах страны, установивших столбы для ориентира на местности.
Однако это пояснило наличие крестов на камнях, напоминающих знаки тайных обществ. Представители масонов отказались комментировать находку археологов, которые предполагают, что столбы могут быть связаны с древним орденом. С тех пор прошло 40 лет, но тайна открытия осталась без ответа, а сейчас исследования были прекращены.
Многие специалисты безуспешно пытались расшифровать эти символы, но их попытки заканчивались неудачами. Они считали их посланиями из будущего или предупреждениями людям, после чего появилась теория о первых колонизаторах страны, установивших столбы для ориентира на местности.
Однако это пояснило наличие крестов на камнях, напоминающих знаки тайных обществ. Представители масонов отказались комментировать находку археологов, которые предполагают, что столбы могут быть связаны с древним орденом. С тех пор прошло 40 лет, но тайна открытия осталась без ответа, а сейчас исследования были прекращены.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:00