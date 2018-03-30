В штате Нью-Мексико древние камни с пентаграммами могли быть оставлены тамплиерами

Многие специалисты безуспешно пытались расшифровать эти символы, но их попытки заканчивались неудачами. Они считали их посланиями из будущего или предупреждениями людям, после чего появилась теория о первых колонизаторах страны, установивших столбы для ориентира на местности.Однако это пояснило наличие крестов на камнях, напоминающих знаки тайных обществ. Представители масонов отказались комментировать находку археологов, которые предполагают, что столбы могут быть связаны с древним орденом. С тех пор прошло 40 лет, но тайна открытия осталась без ответа, а сейчас исследования были прекращены.