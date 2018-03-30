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В штате Нью-Мексико древние камни с пентаграммами могли быть оставлены тамплиерами

Американские ученые с 80-х годов пытаются раскрыть тайну загадочных камней, обнаруженных ими в штате Нью-Мексико. Пока есть версия, что древние сооружения с пентаграммами могли быть оставлены тамплиерами.

Многие специалисты безуспешно пытались расшифровать эти символы, но их попытки заканчивались неудачами. Они считали их посланиями из будущего или предупреждениями людям, после чего появилась теория о первых колонизаторах страны, установивших столбы для ориентира на местности.

В штате Нью-Мексико древние камни с пентаграммами могли быть оставлены тамплиерами


Однако это пояснило наличие крестов на камнях, напоминающих знаки тайных обществ. Представители масонов отказались комментировать находку археологов, которые предполагают, что столбы могут быть связаны с древним орденом. С тех пор прошло 40 лет, но тайна открытия осталась без ответа, а сейчас исследования были прекращены.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:00
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