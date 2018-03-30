На Google Earth была обнаружена неизвестная маркировка Антарктиды

Пока неизвестно, что в действительности обозначает эта отметка. Многие люди считают, что здесь может находиться база пришельцев или ворота в параллельный мир. Скептики упомянули о простом сбое программы и возникших технических дефектах, но юзеры не поддержали такую версию.Сейчас на континенте происходит много загадочных событий, связанных с глобальным потеплением. Этот знак мог быть оставлен учеными специально, но понять его могут только избранные лица. Многие зрители переживают, что элита общества может обратить внимание на утечку информации и не даст возможности экспертам открыть истину.