Ученые: Витамин В3 поможет людям омолодить сердце

Многие эксперименты над грызунами показали, что нехватка калорий может положительно отразиться на работе клеток, если использовать правильные методы. Они создали фермент, включающий в себя никотиновую кислоту, аммиак и сахар рибозы. Но сейчас стало известно, что такая добавка не отличается по своему составу от соединения и может стать препаратом для поддержания молодости органа.Пожилые добровольцы во время опытов принимали различные витамины с одинаковым питанием, но В3 помог людям вернуть гибкость суставам и улучшить работу клеток сердца и сосудов. Специалисты решили провести новые исследования и окончательно убедиться в полезных свойствах препарата.