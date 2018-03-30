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Ученые: Витамин В3 поможет людям омолодить сердце

Ученые еще в 60-х годах пытались найти элемент, который поможет восполнить недостаток калорий в организме без ущерба для здоровья. Сейчас они выяснили, что витамин В3 поможет людям омолодить сердце и сосуды, полностью отвечая таким требованиям.

Многие эксперименты над грызунами показали, что нехватка калорий может положительно отразиться на работе клеток, если использовать правильные методы. Они создали фермент, включающий в себя никотиновую кислоту, аммиак и сахар рибозы. Но сейчас стало известно, что такая добавка не отличается по своему составу от соединения и может стать препаратом для поддержания молодости органа.

Ученые: Витамин В3 поможет людям омолодить сердце


Пожилые добровольцы во время опытов принимали различные витамины с одинаковым питанием, но В3 помог людям вернуть гибкость суставам и улучшить работу клеток сердца и сосудов. Специалисты решили провести новые исследования и окончательно убедиться в полезных свойствах препарата.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:30
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