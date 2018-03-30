Некоторые озера стали аномальными зонами из-за упавших космических объектов

Жители Московской области опасаются находиться возле озера Смердячье, имеющего коричневый оттенок воды. Раньше сильный запах сероводорода становился причиной гибели многих людей, но потом он внезапно исчез. Легенды рассказывают, что раньше возле него возвышалась часовня, но потом после подземных толчков она провалилась на дно вместе с дьяком. Ученые после экспедиции выяснили, что это чудо природы возникло после падения метеорита 10000 лет назад, а также оно может изменять глубину, увеличив ее до 31 метра. В Латвии Шкелтовская волость тоже имеет свою аномалию в виде Чертока. Люди никогда не жили рядом с этим водоемом, называя его бездонным ужасом, потому что его никто не мог переплыть и остаться живым. Также он способен внезапно поменять свой цвет и почти не имеет водорослей, но эксперты считают, что на дне аномальной зоны есть мощный луч энергии, способный отпугнуть любого смельчака, действуя на его психику. Дайверы во время спуска видели расплавленные остатки породы, а туристы не могли долго находиться рядом с объектом из-за внезапного чувства страха. На дне был обнаружен радон, оставленный космическим телом.Казахское село Герасимовка имеет Мертвое озеро с ледяной водой, не высыхающей даже в сильную жару. В нем нет рыбы и растительности, а насекомые предпочитают держаться от опасного места подальше. Водолазы со снаряжением после погружения начинают задыхаться, и вынуждены возвращаться назад, хотя никто не может выяснить причину такого феномена. Ежегодно в водоеме тонут люди, тела которых стоят на дне в вертикальном положении. Было много случаев бесследного исчезновения гостей, найденных в иных местах, но они не могли даже вспомнить свое имя. Специалисты предполагают, что на дне есть расщелина с токсическим газом, убивающая всех живых существ, но пока загадочный природный водоем продолжает хранить свою тайну и ищет новые жертвы.Жители Кировской области называют Шайтан убежищем злого духа, выбрасывающего вверх водные фонтаны на 10-метровую высоту. Исследования показали, что водоем из-за карстового происхождения имеет подземные слои артезианских вод, а в колодцах оседает ил вместе с торфом. Сильный напор выталкивает пробки на поверхность, создавая иллюзию аномалии, но еще здесь можно увидеть острова, возникшие в результате оторвавшихся участков суши. Они выдерживают вес четырех людей и часто появляются в солнечную погоду. Еще один аналог с таким названием расположился возле омской деревни Окунево. Озерная вода лечит некоторые виды онкологии и цирроз печени, но сам водоем вместе со своими собратьями тоже имеет космическое происхождение. Останки метеорита до сих пор выделяют огромное количество энергии, после чего в этом месте часто появляются НЛО в виде шаров и треугольников. Местные жители рассказывают о храме Ханумана, в котором находится кристалл, переданный людям внеземными существами. На нем записана вся история нашей планеты и есть советы по спасению цивилизации от катастроф. Некоторые свидетели события видели громадных жителей подводных глубин или замечали их следы на берегу, а также туристы часто испытывают сложности во время похода. Аномалии быстро выводят из строя приборы и заставляют незваных гостей бродить кругами, возвращаясь к исходной точке.