Исследователи показали, как в системах водопровода развиваются бактерии

Результаты опубликованы в журнале Nature's ISME Journal: Multidisciplinary Journal of Microbial Ecology.Свежая водопроводная вода несет в себе безвредную микро-жизнь, а вода, стоящая в трубах в течение нескольких дней, содержит миллионы бактерий. Несмотря на то, что инциденты с водными инфекциями, вызванными внутренним водопроводом, случаются довольно редко, новая модель поможет органам общественного здравоохранения оценить качество питьевой воды.«Предыдущие исследования основывались на воспроизведении условий системы водопровода в лабораторных условиях, – сказал соавтор, профессор гражданской и экологической инженерии Вен-Цо Лю. – Мы смогли собрать образцы в реальной жизни».Взять на тестирование воду непосредственно из водопровода без разрыва труб и сбивания стен невозможно, но исследователи разработали способ, позволяющий это осуществить.Команда собрала образцы водопроводной воды из трех тщательно контролируемых зданий общежития Университета штата Иллинойс. Среди образцов: свежая вода из городского снабжения и вода, пребывающая в контакте с внутренней сантехникой в течение недели.«Мы провели множество анализов, включая тесты на определение концентрации бактерий, присутствующих в обоих образцах», – сказал Вен-Цо Лю.Результаты лабораторных исследований показали, что образцы, взятые после «застоя» воды в трубах, содержат самые высокие концентрации бактерий. Команда ученых также обнаружила, что концентрации бактерий значительно уменьшаются по мере увеличения расстояния между краном и трубой. Ни один из образцов, используемых в исследовании, не содержал представляющих риск для здоровья населения виды бактерий или клеток.«Наши результаты свидетельствуют о том, что увеличение количества бактерий в образцах – результат чего-то, что происходит во внутренней водопроводной сети, а не во внешнем городском источнике, а также в сегментах труб, расположенных наиболее близко к кранам», – заключил Лю.