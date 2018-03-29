Через 20 лет на Земле наступит голод из-за перенаселения
Как утверждает эксперт сайта ToDay News Ufa, вследствие перенаселения на Земле начнется голод, а случится это в ближайшие 20 лет. Главной проблемой станет неспособность быстро воспроизводить такое большое количество пищи.
Отмечается, что на сегодняшний день на нашей планете насчитывается около 7 млрд. человек. Согласно прогнозам ученых, за семь лет этот показатель станет больше в 2 раза. При этом известно, что каждый день на Земле появляется по 250 тысяч человек и в большей мере растет население стран Африки, Южной Америки и Азии.
Таким образом, из-за большой нагрузки на природные ресурсы планеты, человечество не сможет себя прокормить. Считается, что в этот период снизиться уровень урожайности земель и добычи полезных ископаемых.
Эксперт уверен в том, что контроль рождаемости не способен удержать демографический рост, поэтому данное мероприятие не спасет человечество от проблем, но все же выход можно найти в колонизации других планет.
Отмечается, что на сегодняшний день на нашей планете насчитывается около 7 млрд. человек. Согласно прогнозам ученых, за семь лет этот показатель станет больше в 2 раза. При этом известно, что каждый день на Земле появляется по 250 тысяч человек и в большей мере растет население стран Африки, Южной Америки и Азии.
Таким образом, из-за большой нагрузки на природные ресурсы планеты, человечество не сможет себя прокормить. Считается, что в этот период снизиться уровень урожайности земель и добычи полезных ископаемых.
Эксперт уверен в том, что контроль рождаемости не способен удержать демографический рост, поэтому данное мероприятие не спасет человечество от проблем, но все же выход можно найти в колонизации других планет.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 22:22