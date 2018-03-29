АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Иерусалима: Французский рыцарь Рено де Шатильон разрушил царство крестоносцев в Палестине из-за гордыни и жестокости
EUR 71.33 USD 57.56
Курс валют на 29.03.2018

Через 20 лет на Земле наступит голод из-за перенаселения

Как утверждает эксперт сайта ToDay News Ufa, вследствие перенаселения на Земле начнется голод, а случится это в ближайшие 20 лет. Главной проблемой станет неспособность быстро воспроизводить такое большое количество пищи.

Через 20 лет на Земле наступит голод из-за перенаселения


Отмечается, что на сегодняшний день на нашей планете насчитывается около 7 млрд. человек. Согласно прогнозам ученых, за семь лет этот показатель станет больше в 2 раза. При этом известно, что каждый день на Земле появляется по 250 тысяч человек и в большей мере растет население стран Африки, Южной Америки и Азии.

Таким образом, из-за большой нагрузки на природные ресурсы планеты, человечество не сможет себя прокормить. Считается, что в этот период снизиться уровень урожайности земель и добычи полезных ископаемых.

Эксперт уверен в том, что контроль рождаемости не способен удержать демографический рост, поэтому данное мероприятие не спасет человечество от проблем, но все же выход можно найти в колонизации других планет.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 22:22
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Верховный суд не вернул Марсову полю статус
Учёные: Аромат электронных сигарет токсичен для
Учёные назвали Келли Брук женщиной с самым
Юлия Началова откровенно рассказала о своем недуге
Honda построила полностью неуправляемый кабриолет
Яна Поплавская призналась, что сын стесняется ее
Палеонтологи открыли новый вид 10-метрового
В Нью-Йорке представили прототип электрического
Пилоты разных самолетов сообщили об НЛО,
Через 20 лет на Земле наступит голод из-за
Тим Кук уверен, что iPhone создается в США, а не
На тизерах появился бюджетный смартфон Elephone
Новые тарифы без голосовой связи и интернета
Алла Пугачева похудела до подросткового размера
Ученые: собаки способны распознавать эмоции
Химики разработали убивающий «супермикробов»
Тектоника плит Африки создает гигантские трещины,
Жительница Великобритании заставляет своих детей
Дана Борисова вымыла волосы «химическим
Актер Даниил Страхов свой брак скрывал 20 лет
Космический зонд InSight NASA запустит на Марс в
В Сети рассекретили экстерьер и интерьер минивэна
Актёр Максим Матвеев похвастался неприличным
Александр Балуев как Гарри Поттер провел детство
Екатерина Варнава после пожара в Кемерово
Бывшая участница «Дома-2» Екатерина Колисниченко
В Ленинградском зоопарке родился малыш в семье
У Леонардо Ди Каприо серьезные отношения с
В интернете появилась обложка с Ольгой Бузовой
Экспертам удалось заставить молекулу водорода
Просмотреть все новости