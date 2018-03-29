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Космический зонд InSight NASA запустит на Марс в ноябре 2018 года

NASA готовит свой посадочный аппарат на Марс InSight для запуска в ноябре этого года. В отличие от роверов, таких как Curiosity, он не будет очень мобильным, когда коснется поверхности Марса, но он будет оснащен роботизированной рукой и несколькими инструментами для изучения внутренней структуры Марса.

Космический зонд InSight NASA запустит на Марс в ноябре 2018 года


Самым важным инструментом InSight является его сейсмометр, который будет изучать маршкейки (землетрясения), поскольку они происходят. Марс может испытывать землетрясения по разным причинам.

Например, активность магмы или астероиды, сталкивающиеся с поверхностью Марса, могут вызвать землетрясения, которые столь же значительны, как и любое землетрясение. И каждый раз, когда что-то происходит, вибрации будут перемещаться по внутренним слоям Марса, пока они, наконец, не достигнут поверхности, и InSight сможет узнать ценную новую информацию о том, как формируется Марс, основываясь на изучении перемещений этих вибраций.

Сейсмология может дать нам гораздо лучший взгляд на историю Марса, чем Земли - в то время как тектоническая активность нашей планеты всегда смещается и хоронит любые показатели того, как наша планета выглядела миллионами или миллиардами лет назад, у Марса нет этой проблемы. Таким образом, сейсмическая активность может показать многое о том, как Марс выглядел в то время, когда у него, возможно, было больше воды.

Брюс Банердт, специалист миссии InSight в Лаборатории реактивного движения NASA, сказал в официальном заявлении: «Во время формирования этот шар безликой скалы превратился в разнообразную и увлекательную планету. Мы хотим использовать сейсмологию, чтобы узнать, почему Марс сформировался именно таким образом и как формируются планеты в целом».

В данное время у планетологов очень ограниченное представление о том, как выглядит Марс в разрезе. Учитывая, что космические агентства, такие как NASA, и такие компании, как SpaceX, планируют высадить там астронавтов в течение следующего десятилетия, будет чрезвычайно полезно узнать о структуре Красной планеты до этого времени. Астронавты должны быть осведомлены о сейсмической ситуации на Марсе, ее периодичности и возможных последствиях.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 21:29
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