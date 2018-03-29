Космический зонд InSight NASA запустит на Марс в ноябре 2018 года

Самым важным инструментом InSight является его сейсмометр, который будет изучать маршкейки (землетрясения), поскольку они происходят. Марс может испытывать землетрясения по разным причинам.Например, активность магмы или астероиды, сталкивающиеся с поверхностью Марса, могут вызвать землетрясения, которые столь же значительны, как и любое землетрясение. И каждый раз, когда что-то происходит, вибрации будут перемещаться по внутренним слоям Марса, пока они, наконец, не достигнут поверхности, и InSight сможет узнать ценную новую информацию о том, как формируется Марс, основываясь на изучении перемещений этих вибраций.Сейсмология может дать нам гораздо лучший взгляд на историю Марса, чем Земли - в то время как тектоническая активность нашей планеты всегда смещается и хоронит любые показатели того, как наша планета выглядела миллионами или миллиардами лет назад, у Марса нет этой проблемы. Таким образом, сейсмическая активность может показать многое о том, как Марс выглядел в то время, когда у него, возможно, было больше воды.Брюс Банердт, специалист миссии InSight в Лаборатории реактивного движения NASA, сказал в официальном заявлении: «Во время формирования этот шар безликой скалы превратился в разнообразную и увлекательную планету. Мы хотим использовать сейсмологию, чтобы узнать, почему Марс сформировался именно таким образом и как формируются планеты в целом».В данное время у планетологов очень ограниченное представление о том, как выглядит Марс в разрезе. Учитывая, что космические агентства, такие как NASA, и такие компании, как SpaceX, планируют высадить там астронавтов в течение следующего десятилетия, будет чрезвычайно полезно узнать о структуре Красной планеты до этого времени. Астронавты должны быть осведомлены о сейсмической ситуации на Марсе, ее периодичности и возможных последствиях.