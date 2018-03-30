Ученые: Черепахи используют лапки для нападения и держания еды

На протяжении многих лет ученые наблюдали за черепахами в калифорнийском заливе Монтерей и фотографировали их, чтобы понять в каких целях животные используют свои лапки. Черепахи, так же как и тюлени относятся к таким группам животных, которые жили в океане, но постепенно начали выбираться на сушу, но 250 миллионов лет назад черепахам перестало хватать еды и они снова вернулись под воду.За короткое время черепахи изменили свои анатомические особенности для приспособления к окружающей среде. Исследуя черепах в естественно среде, ученые выделили восемь основных задач, которые делают животных, используя лапки. Во-первых, благодаря лапкам черепахи плавают, во-вторых, хватают и могут держать разные предметы и пищу, в-третьих, для защиты от хищников и даже для нападения. Интересно и то, что каждая черепашка учится всем навыкам самостоятельно, так как со своими родителями животные никогда не встречаются.