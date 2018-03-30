Ученые: Черепахи используют лапки для нападения и держания еды
Учение из Америки рассказали, что черепахи благодаря своим лапкам могут не только плавать, но совершать еще как минимум семь действий.
Особое внимание ученые уделили тому, что черепахи координируют движения конечностей, используя свой маленький головной мозг.
На протяжении многих лет ученые наблюдали за черепахами в калифорнийском заливе Монтерей и фотографировали их, чтобы понять в каких целях животные используют свои лапки. Черепахи, так же как и тюлени относятся к таким группам животных, которые жили в океане, но постепенно начали выбираться на сушу, но 250 миллионов лет назад черепахам перестало хватать еды и они снова вернулись под воду.
За короткое время черепахи изменили свои анатомические особенности для приспособления к окружающей среде. Исследуя черепах в естественно среде, ученые выделили восемь основных задач, которые делают животных, используя лапки. Во-первых, благодаря лапкам черепахи плавают, во-вторых, хватают и могут держать разные предметы и пищу, в-третьих, для защиты от хищников и даже для нападения. Интересно и то, что каждая черепашка учится всем навыкам самостоятельно, так как со своими родителями животные никогда не встречаются.
Особое внимание ученые уделили тому, что черепахи координируют движения конечностей, используя свой маленький головной мозг.
На протяжении многих лет ученые наблюдали за черепахами в калифорнийском заливе Монтерей и фотографировали их, чтобы понять в каких целях животные используют свои лапки. Черепахи, так же как и тюлени относятся к таким группам животных, которые жили в океане, но постепенно начали выбираться на сушу, но 250 миллионов лет назад черепахам перестало хватать еды и они снова вернулись под воду.
За короткое время черепахи изменили свои анатомические особенности для приспособления к окружающей среде. Исследуя черепах в естественно среде, ученые выделили восемь основных задач, которые делают животных, используя лапки. Во-первых, благодаря лапкам черепахи плавают, во-вторых, хватают и могут держать разные предметы и пищу, в-третьих, для защиты от хищников и даже для нападения. Интересно и то, что каждая черепашка учится всем навыкам самостоятельно, так как со своими родителями животные никогда не встречаются.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 07:00