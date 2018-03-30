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Пользователи возмущены тем, как Burger King выразил соболезнование жертвам пожара в Кемерово

В Сети появились фотографии того, как сеть ресторанов быстрого питания Burger King выразила соболезнование жертвам пожара в Кемерово. По стечению обстоятельств, в московском ресторане монитор с надписью соболезнования разместили с надписью: "Готовим на огне".

Пользователи возмущены тем, как Burger King выразил соболезнование жертвам пожара в Кемерово


Пользователи Сети возмущены неуместной шуткой, которая стала мгновенно вирусной. Сеть ресторанов Burger King решила выразить соболезнование родственникам погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Однако персонал не обратил внимание на то, где были размещены тексты с соболезнованиями. Экран со словами "Скорбим Кемерово" находился по соседству с рекламой, слоганом которой были слова "Готовим на огне с 1954 года".

Сеть взорвалась негодованием из-за снимков, сделанных в Burger King. На компанию обрушилась волна критики, однако есть и защитники ресторанов быстрого питания. Они уверены, что фотографии являются фейковыми и вины персонала Burger King нет.
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Общество
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 01:00
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