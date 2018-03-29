Зубной датчик созданный учеными сможет подсчитывать калории

Учеными Америки была совершена новая разработка – зубной датчик. Основной функцией устройства является подсчет калорий, а также анализ состава употребляемой пищи. Датчик анализирует количество глюкозы, спирта, соли и других веществ, данной информацией поделились источники. Устройство размером в 2 мм состоит из 3 слоев. Принцип его работы состоит за счет впитывания частиц и передачи информации о съедаемой пище.Специалисты рассказали о том, что данный датчик способен изучать пищевое поведение и анализировать влияние различных диет на организм, а также есть вероятность диагностики различных заболеваний с помощью устройства.