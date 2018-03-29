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Зубной датчик созданный учеными сможет подсчитывать калории

Новый разработанный учеными датчик, сумеет подчитывать калории и анализировать состав пищи.

Зубной датчик созданный учеными сможет подсчитывать калории


Учеными Америки была совершена новая разработка – зубной датчик. Основной функцией устройства является подсчет калорий, а также анализ состава употребляемой пищи. Датчик анализирует количество глюкозы, спирта, соли и других веществ, данной информацией поделились источники. Устройство размером в 2 мм состоит из 3 слоев. Принцип его работы состоит за счет впитывания частиц и передачи информации о съедаемой пище.

Специалисты рассказали о том, что данный датчик способен изучать пищевое поведение и анализировать влияние различных диет на организм, а также есть вероятность диагностики различных заболеваний с помощью устройства.
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Наука
Добавил: Елена Юрьева Вчера, 23:40
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