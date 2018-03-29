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Учёные назвали Келли Брук женщиной с самым красивым телом в мире

Учёные из Университета Техаса считают, что актриса Келли Брук обладает самым красивым женским телом в мире. Специалисты искали эталон современной женской красоты на протяжении двух лет.

Учёные назвали Келли Брук женщиной с самым красивым телом в мире


Учёные считают, что немаловажным фактором оценки женской красоты является привлекательность фигуры в глазах мужчин. В ходе исследования они учли этот вопрос, а также собрали данные касательно того, какими пропорциями должна обладать идеальная женщина. Исследователи отмечают, что нынешнее понятие красоты очень отличается от прежних канонов. Сейчас в моде пышные формы.

Учёные уверены, что самым идеальным женским телом в мире обладает актриса Келли Брук. Знаменитость получила это звание вовсе не случайно - девушка известна своей природной красотой. Тело красавицы никогда не подвергалось пластическим операциям, а сама Брук так и пышет здоровьем. Специалисты считают, что актриса "совершенна".
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 23:10
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