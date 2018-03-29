Российской академией наук найдены коррупционные риски при создании новых стандартов для отечественных школ
По мнению представителей российской академии наук, подготовка нового образовательного стандарта снижает эффективность образования, а также может привести к конфликту интересов. Согласно предложению академиков, Министерству образования и науки следует сделать более прозрачной работу над стандартами. Представители РАН просят российское Минобрнауки создать единую площадку, которая предназначена для общественного обсуждения нового ФГОС для общей российской школы. В свою очередь это позволит избежать конфликта интересов, а также коррупционных рисков во время подготовки федерального государственного образовательного стандарта. Об этом в своём письме от 28 марта Ольге Васильевой, являющейся министром образования и науки, заявляет Юрий Балега, занимающий пост вице-президента российской академии наук.
Балега в письме отмечает, что сейчас наблюдается такая ситуация, что около девяноста процентов авторов учебников задействовали в подготовке федеральных государственных образовательных стандартов. В свою очередь это может приводить к уменьшению эффективности образования, увеличению коррупционных рисков, возможности конфликта интересов. По его словам на сегодняшний день создали условия, позволяющие использовать экспертизу для дискриминации конкурирующих научных российских школ, конкурентной борьбы. В данном случае Юрий Балега вспомнил учебники, которые исключили из федерального перечня. Здесь речь идёт об учебнике по русскому языку Львовой. С., пособии по системе развивающего развития Занкова. Л., учебниках по математике Виленкина. Н. и Петерсон. Л. Академик в своём письме заметил, что Российскую академию наук не допустили к участию в экспертизе российских учебников. По его мнению, в данном случае нужно, чтобы каждая сторона могла максимально принимать участие в данной работе.
По своей сути ФГОС представляет собой обязательные требования для отечественных государственных школ, вузов, колледжей. Непосредственно на их основе специалистами разрабатывается учебная программа, пишутся учебники. Президент Российской Федерации зимой прошедшего года поручил правительству государства осуществлять систематическое обновление содержания общего образования. В данном случае основой являются результаты мониторинговых исследований, принимая в учёт современные достижения технологий, а также науки. Весь прошлый год обсуждались, а также разрабатывались такого рода стандарты.
Юрий Балега предлагает Минобрнауки кроме создания единой площадки, предназначенной для общественного обсуждения ФГОС, на страницах сайта ведомства вывешивать результаты экспертиз, чтобы формировать новый федеральный перечень российских учебников. Ольга Васильева, занимающая пост главы Минобрнауки Российской Федерации раньше заявила, что необходимо создание базовых линеек школьных пособий. При этом в них количество учебников одного предмета следует сократить до 2 – 4. В федеральном российском перечне на сегодняшний день имеют место 1 377 учебников: по английскому языку – 81 учебник, по литературе - 81 учебник, по русскому языку - 82 учебника.
Балегой было предложено создать независимый совет, который займётся разрешением споров между экспертами в случае появления каких-либо разногласий. Он предложил ввести антикоррупционные процедуры, необходимые для борьбы с проводимым лоббированием издательствами непосредственно коммерческих своих интересов. По словам Балеги необходима установка требований, а также контроля независимости групп экспертов, принимающих участие в рамках подготовки учебников и федеральных государственных образовательных стандартов.
Балегой отмечается, что работу, предполагающую отбор лучших учебников, следует сделать постоянной. Благодаря этому будет увеличено качество образовательного процесса, потому что учебники систематически требуется обновлять. В данном случае нужно учитывать научные открытия. По словам академика, а также мнению представителей российской академии наук, реализация этого комплекса мер обеспечит систематизирование всей учебной литературы России. В свою очередь будет улучшено её качество. По словам представителей РБК, они пока не получили данное письмо от РАН.
Стоит отметить, что около пятисот учителей литературы, методистов, преподавателей вузов девятнадцатого марта раскритиковали федеральные государственные образовательные стандарты, которые были предложены Минобрнауки. Гильдией словесников (ассоциация филологов, которую основали несколько лет назад) были выдвинуты требования отказаться от данного распределения художественных произведений непосредственно по годам обучения, а также невариативного списка литературы. Ярослав Кузьминов, занимающий пост ректора Высшей школы экономики, также выступил против федеральных государственных образовательных стандартов.
Проекты ФГОС в Министерстве образования и науки РФ обсудили двадцать первого марта. В ходе заседания Васильевой было отмечено, что новая редакция федеральных государственных образовательных стандартов является результатом большой работы. По её словам, в рамках доработки действующих ФГОС без изменений осталась общая концепция стандартов. Также была сохранена структура, совокупность требований по отношению к результатам реализации всех основных образовательных программ. В ходе голосования приняли федеральные государственные образовательные стандарты для начального образования. Речь идёт о классах: с первого по четвёртый. Будет доработан проект ФГОС основного общего образования. Это касается классов: с пятого по девятый. На сайте Минобрнауки отмечается, что предложения о доработке внесут до 28 марта.
Источник: https://www.rbc.ru/society/28/03/2018/5abb7fa99a7947361fb21b5d
Балега в письме отмечает, что сейчас наблюдается такая ситуация, что около девяноста процентов авторов учебников задействовали в подготовке федеральных государственных образовательных стандартов. В свою очередь это может приводить к уменьшению эффективности образования, увеличению коррупционных рисков, возможности конфликта интересов. По его словам на сегодняшний день создали условия, позволяющие использовать экспертизу для дискриминации конкурирующих научных российских школ, конкурентной борьбы. В данном случае Юрий Балега вспомнил учебники, которые исключили из федерального перечня. Здесь речь идёт об учебнике по русскому языку Львовой. С., пособии по системе развивающего развития Занкова. Л., учебниках по математике Виленкина. Н. и Петерсон. Л. Академик в своём письме заметил, что Российскую академию наук не допустили к участию в экспертизе российских учебников. По его мнению, в данном случае нужно, чтобы каждая сторона могла максимально принимать участие в данной работе.
По своей сути ФГОС представляет собой обязательные требования для отечественных государственных школ, вузов, колледжей. Непосредственно на их основе специалистами разрабатывается учебная программа, пишутся учебники. Президент Российской Федерации зимой прошедшего года поручил правительству государства осуществлять систематическое обновление содержания общего образования. В данном случае основой являются результаты мониторинговых исследований, принимая в учёт современные достижения технологий, а также науки. Весь прошлый год обсуждались, а также разрабатывались такого рода стандарты.
Юрий Балега предлагает Минобрнауки кроме создания единой площадки, предназначенной для общественного обсуждения ФГОС, на страницах сайта ведомства вывешивать результаты экспертиз, чтобы формировать новый федеральный перечень российских учебников. Ольга Васильева, занимающая пост главы Минобрнауки Российской Федерации раньше заявила, что необходимо создание базовых линеек школьных пособий. При этом в них количество учебников одного предмета следует сократить до 2 – 4. В федеральном российском перечне на сегодняшний день имеют место 1 377 учебников: по английскому языку – 81 учебник, по литературе - 81 учебник, по русскому языку - 82 учебника.
Балегой было предложено создать независимый совет, который займётся разрешением споров между экспертами в случае появления каких-либо разногласий. Он предложил ввести антикоррупционные процедуры, необходимые для борьбы с проводимым лоббированием издательствами непосредственно коммерческих своих интересов. По словам Балеги необходима установка требований, а также контроля независимости групп экспертов, принимающих участие в рамках подготовки учебников и федеральных государственных образовательных стандартов.
Балегой отмечается, что работу, предполагающую отбор лучших учебников, следует сделать постоянной. Благодаря этому будет увеличено качество образовательного процесса, потому что учебники систематически требуется обновлять. В данном случае нужно учитывать научные открытия. По словам академика, а также мнению представителей российской академии наук, реализация этого комплекса мер обеспечит систематизирование всей учебной литературы России. В свою очередь будет улучшено её качество. По словам представителей РБК, они пока не получили данное письмо от РАН.
Стоит отметить, что около пятисот учителей литературы, методистов, преподавателей вузов девятнадцатого марта раскритиковали федеральные государственные образовательные стандарты, которые были предложены Минобрнауки. Гильдией словесников (ассоциация филологов, которую основали несколько лет назад) были выдвинуты требования отказаться от данного распределения художественных произведений непосредственно по годам обучения, а также невариативного списка литературы. Ярослав Кузьминов, занимающий пост ректора Высшей школы экономики, также выступил против федеральных государственных образовательных стандартов.
Проекты ФГОС в Министерстве образования и науки РФ обсудили двадцать первого марта. В ходе заседания Васильевой было отмечено, что новая редакция федеральных государственных образовательных стандартов является результатом большой работы. По её словам, в рамках доработки действующих ФГОС без изменений осталась общая концепция стандартов. Также была сохранена структура, совокупность требований по отношению к результатам реализации всех основных образовательных программ. В ходе голосования приняли федеральные государственные образовательные стандарты для начального образования. Речь идёт о классах: с первого по четвёртый. Будет доработан проект ФГОС основного общего образования. Это касается классов: с пятого по девятый. На сайте Минобрнауки отмечается, что предложения о доработке внесут до 28 марта.
Источник: https://www.rbc.ru/society/28/03/2018/5abb7fa99a7947361fb21b5d
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 12:39