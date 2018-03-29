Учёные выяснили, что ботокс негативно сказывается на желании женщин заниматься любовью

Ботокс способен придать женщине немного красоты, именно по этой причине многие стремятся прибегнуть к этим уколам. Однако учёные опасаются за здоровье женской половины общества, поскольку в настоящее время приобретает больший размах то, что в скором времени после применения ботокса женщины не испытывают потребность в сексуальном плане. Почему? Дело в том, что это вещество является токсичным, а потому блокирует нервные клетки, отвечающие за этот процесс, в результате чувствительность клитора значительно снижается. В итоге женское либидо также падает.Кроме того, ботокс подавляет иммунную систему, поскольку воспринимает вещество как вредоносное, а потому организм старается как можно скорее избавиться от него. Поэтому перед очередным сеансом к косметологу женщинам, по мнению учёных, стоит ещё раз подумать, а стоит ли эта процедура таких жертв.