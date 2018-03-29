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Учёные выяснили, что ботокс негативно сказывается на желании женщин заниматься любовью

Помимо физических негативных последствий, учёным удалось установить, что ботокс способен буквально убить у женщины либидо, желание заниматься любовью. Токсические вещества купируют нервные окончания, отвечающие за это чувство.

Учёные выяснили, что ботокс негативно сказывается на желании женщин заниматься любовью


Ботокс способен придать женщине немного красоты, именно по этой причине многие стремятся прибегнуть к этим уколам. Однако учёные опасаются за здоровье женской половины общества, поскольку в настоящее время приобретает больший размах то, что в скором времени после применения ботокса женщины не испытывают потребность в сексуальном плане. Почему? Дело в том, что это вещество является токсичным, а потому блокирует нервные клетки, отвечающие за этот процесс, в результате чувствительность клитора значительно снижается. В итоге женское либидо также падает.

Кроме того, ботокс подавляет иммунную систему, поскольку воспринимает вещество как вредоносное, а потому организм старается как можно скорее избавиться от него. Поэтому перед очередным сеансом к косметологу женщинам, по мнению учёных, стоит ещё раз подумать, а стоит ли эта процедура таких жертв.
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Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 17:20
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