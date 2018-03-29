Учёные: Как часто нужно заниматься спортом, чтобы жить дольше

По мнению учёных, даже простое хождение по лестнице может защитить от различного рода заболеваний и продлить жизнь. Было проведено исследование, длившееся четыре года, участниками стали почти пять тысяч человек сорокалетнего возраста и старше. У каждого из них был прибор, позволяющий запоминать интенсивность физических нагрузок. Через пять лет учёные посмотрели, кто из участников был ещё жив. Выяснилось, что те, кто активно занимались спортом, были в отличной физической форме. У тех, кто занимался в спортзале по часу, риски преждевременно погибнуть сократились в два раза.Чтобы дольше жить, по мнению учёных, необходимо для спорта выделять полчаса в день регулярно. Для достижения наилучшего эффекта лучше прибегать к интенсивным десятиминутным интервалам занятий.