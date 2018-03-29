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Учёные: Как часто нужно заниматься спортом, чтобы жить дольше

Для того, чтобы жить как можно дольше, учёные разработали ряд тактик, среди которых почётное место занимают занятия спортом. Принято полагать, что посещение тренировок три раза в неделю абсолютно подходит для этой цели, однако существуют и более простые способы.

Учёные: Как часто нужно заниматься спортом, чтобы жить дольше


По мнению учёных, даже простое хождение по лестнице может защитить от различного рода заболеваний и продлить жизнь. Было проведено исследование, длившееся четыре года, участниками стали почти пять тысяч человек сорокалетнего возраста и старше. У каждого из них был прибор, позволяющий запоминать интенсивность физических нагрузок. Через пять лет учёные посмотрели, кто из участников был ещё жив. Выяснилось, что те, кто активно занимались спортом, были в отличной физической форме. У тех, кто занимался в спортзале по часу, риски преждевременно погибнуть сократились в два раза.

Чтобы дольше жить, по мнению учёных, необходимо для спорта выделять полчаса в день регулярно. Для достижения наилучшего эффекта лучше прибегать к интенсивным десятиминутным интервалам занятий.
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Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 16:20
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