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Археологи обнаружили 81 потерянное древнее поселение в тропиках Амазонки

Археологи обнаружили 81 древнее поселение, простирающиеся более чем на 400 000 км2 в южной Амазонии, которые были открыты заново через сотни лет.

Археологи обнаружили 81 потерянное древнее поселение в тропиках Амазонки


Согласно этой статье, эти объекты датированы между 1250-1500 гг. н.э., причем размеры и масштабы этих поселений предполагали, что в этом районе проживала и торговала огромная сеть людей.

Это стало чем-то неожиданным - по словам Долорес Пиперно, которая не участвовала в исследовании: «Выдающиеся ученые считали, что в тропическом лесу мало что имело культурное значение. Предполагалось, что он слишком высок, слишком влажный, и следствие этих взглядов состояло в том, что люди никогда не вырубали леса, они должны были быть вроде «благородных дикарей», но эти взгляды были отменены. Многое было в тропических лесах, в том числе в сельскохозяйственном происхождении»

Археологи обнаружили 81 потерянное древнее поселение в тропиках Амазонки


Теперь, вместо того, чтобы предполагать, что этот район лишен человеческих впечатлений, археологи подозревают, что могут содержать сотни других застав и общин, усеянных по всему району.

В настоящее время 24 из выявленных участков подверглись значительным обследованиям. Археологи смогли идентифицировать обычные повседневные инструменты, керамику, обогащенную почву для роста сельскохозяйственных культур и множество мусора, доказывающих, что эти маленькие карманы цивилизации были заселены довольно долгое время. Поселения легко идентифицируются благодаря канавам, вырытым вокруг их внешних границ, вероятно, в попытке получить некоторую форму защиты, что имеет смысл, учитывая, сколько разных племен было активным в этом районе.

Это не было одной общиной, распространенной на обширной территории - по словам ведущего автора исследования, Джонаса Грегорио де Соузы, это была «мозаика культур», которая оставила доказательства того, что каждое из этих небольших поселений имеет свои собственные местные обычаи, несмотря на здоровую торговую сеть, связывающую их все вместе. Эти небольшие группы составляли где-то от 500 000 до миллиона человек, предполагают исследователи.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 05:30
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