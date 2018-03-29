Ученые заявляют, что обнаружили новый орган в человеческом теле

Согласно исследованию, конфокальная лазерная эндомикроскопия тканевого слоя показала, что «вместо того, чтобы быть плотно упакованными барьерными стенками коллагена, они представляют собой заполненные жидкостью интерстициальные пространства».Пробелы были пропущены в предыдущих исследованиях из-за того, как ученые подготовили образцы для микроскопических слайдов«Они обрабатывают образцы химическими веществами, разрезают их на тонкие ломтики и красят, чтобы выделить ключевые особенности. Но этот процесс фиксации истощает жидкость и приводит к разрушению новообретенных пространств, заполненных жидкостью», - сообщает LiveScience.Новая технология визуализации устраняет эту подготовительную стадию, поэтому сеть жидкости и пространства (называемую «интерстиция») осталась нетронутой.Старший автор исследования доктор Нейл Тейз и его команда считают, что структуры «могут быть важны при метастазировании рака, отеках, фиброзе и механическом функционировании многих или всех тканей и органов».Жидкостью и путями является то, как рак распространяется на лимфатические узлы, поэтому лучшее понимание того, как все это соединяется, может означать лучшие формы лечения пациентов.Комментируя исследование, ученый Майкл Натансон из Медицинской школы Йельского университета сказал, что оно «позволяет нам задавать все вопросы, которые мы даже не знали, чтобы спросить заранее», что и должны делать все хорошие исследования.