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На побережье Канады обнаружены человеческие следы возрастом 13 000 лет

По данным исследования, опубликованного 28 марта 2018 года в журнале PLOS ONE от Дункана МакЛарена и его коллег из Института Хакаи и Университета Виктории, Канада, человеческие следы, обнаруженные у тихоокеанского побережья Канады, могут составлять 13 000 лет.

На побережье Канады обнаружены человеческие следы возрастом 13 000 лет


Предыдущие исследования показывают, что во время последнего Ледникового периода (который закончился около 11 700 лет назад) люди мигрировали в Америку из Азии через то, что тогда было наземным мостом в Северную Америку, в конечном итоге достигли современного западного побережья Британской Колумбии, Канада, а также прибрежных районов на юге. Вдоль тихоокеанского побережья Канады большая часть этой береговой линии сегодня покрыта густым лесом и доступна только на лодке, что затрудняет поиск археологических свидетельств, которые могут поддержать эту гипотезу. В этом исследовании группа ученых раскопала донные приливные пляжи на береговой линии острова Калверт, Британская Колумбия, где уровень моря был на два-три метра ниже, чем сегодня, в конце последнего Ледникового периода.

Исследователи обнаружили в этих отложениях 29 человеческих следов, по меньшей мере, трех разных размеров, по данным радиоуглеродного датирования около 13 000 лет. Измерения и цифровые фотографические анализы показали, что следы, вероятно, принадлежали двум взрослым и ребенку. Полученные данные свидетельствуют о том, что люди присутствовали на западном побережье Британской Колумбии около 13 000 лет назад.

Это открытие добавляет растущее число доказательств, подтверждающих гипотезу о том, что люди использовали прибрежный маршрут для перехода из Азии в Северную Америку в течение последнего Ледникового периода. Авторы предполагают, что дальнейшие раскопки с более продвинутыми методами, вероятно, откроют больше человеческих следов в этом районе и помогут собрать воедино образцы раннего поселения людей на побережье Северной Америки.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 21:35
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