На побережье Канады обнаружены человеческие следы возрастом 13 000 лет

Предыдущие исследования показывают, что во время последнего Ледникового периода (который закончился около 11 700 лет назад) люди мигрировали в Америку из Азии через то, что тогда было наземным мостом в Северную Америку, в конечном итоге достигли современного западного побережья Британской Колумбии, Канада, а также прибрежных районов на юге. Вдоль тихоокеанского побережья Канады большая часть этой береговой линии сегодня покрыта густым лесом и доступна только на лодке, что затрудняет поиск археологических свидетельств, которые могут поддержать эту гипотезу. В этом исследовании группа ученых раскопала донные приливные пляжи на береговой линии острова Калверт, Британская Колумбия, где уровень моря был на два-три метра ниже, чем сегодня, в конце последнего Ледникового периода.Исследователи обнаружили в этих отложениях 29 человеческих следов, по меньшей мере, трех разных размеров, по данным радиоуглеродного датирования около 13 000 лет. Измерения и цифровые фотографические анализы показали, что следы, вероятно, принадлежали двум взрослым и ребенку. Полученные данные свидетельствуют о том, что люди присутствовали на западном побережье Британской Колумбии около 13 000 лет назад.Это открытие добавляет растущее число доказательств, подтверждающих гипотезу о том, что люди использовали прибрежный маршрут для перехода из Азии в Северную Америку в течение последнего Ледникового периода. Авторы предполагают, что дальнейшие раскопки с более продвинутыми методами, вероятно, откроют больше человеческих следов в этом районе и помогут собрать воедино образцы раннего поселения людей на побережье Северной Америки.