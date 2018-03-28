Одежда станет основой для печати «батареек» новым составом специальной краски

Учеными давно обсуждаются подобные системы для уменьшения потерь энергии. Особенно это актуально на предприятиях. Рассматриваются так же варианты, позволяющие встраивать подобные генераторы в основание подошвы обуви, а энергию использовать для подзарядки мобильных гаджетов.Пьезоэлектрические эффекты открыты французскими физиками в позапрошлом веке. За время существования свойства стали широко применяться, это и воспламенители в зажигалках, и источники в микрофонах. Производится большинство подобных элементов из материалов с негибкими свойствами, примером может быть кремний или керамика. Однако на одежду такие вещества просто не прикрепишь. Решение найдено португальским химиком Андреем Холкиным, который выявил, что кристаллами молекул некоторых аминокислот, выполняются функции мощных пьезоэлектриков, вырабатывающих энергию большего объема по сравнению с аналогами.Целью ученых было объединение данных кристаллов в крупные структуры, с повышенной эффективностью практического применения. Ответ нашли российские химики из ИТМО, причем совершенно случайно, когда разрабатывали новые методы печати с использованием органических наночастиц. Для исследований использовали модель струйного принтера, производящего сложные полимерные структуры, где участвует вид коротких белковых молекул. Использовались две молекулы, в виде «склеенных» между собой аминокислот фенилаланина.Как рассказали ученые, ранее уже использовались такие короткие белки, но не поддающиеся контролю. Модернизированный струйный принтер решил проблему. Управляя формой капель, он проводит печать электрических генераторов. Преимущества данной системы, в возможности внедрения на уровне промышленных масштабов.