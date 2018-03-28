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Ученые назвали несколько сценариев гибели Земли

Астрофизики озвучили несколько сценариев гибели Земли, которые могут произойти как через несколько миллионов лет, так и в любой момент. Наша планета может стать безжизненной пустыней.

Ученые назвали несколько сценариев гибели Земли


По мнению ученых, одной из причин гибели планеты может стать остывание ее ядра. Из-за этого грядет постепенное исчезновение магнитосферы Земли, которая защищает все живое на планете от губительного ультрафиолетового излучения Солнца. По мнению исследователей, именно по такому сценарию развивался Марс, который в древности имел атмосферу и пригодные для зарождения жизни условия.

Еще одним фактором гибели Земли может стать Солнце. В данное время главная звезда Солнечной системы является гигантской массой раскаленного газа, сжигающей водород, однако после того, как он закончится, придет черед освобождения гелия. Солнце из белого карлика превратится в красного гиганта, расширив свои границы почти до пределов Земли. Естественно, что при таком раскладе все живое погибнет. Однако произойдет это через несколько миллиардов лет.

Еще одной причиной конца света может стать столкновение Земли с планетой-странником. Эти космические объекты не притянуты гравитацией и свободно блуждают по космосу, время от времени встречая на своем пути другие планеты. Кроме того, наша планета может столкнуться с гигантским астероидом наподобие Бенну, вероятность падения которого изучается многими космическими агентствами мира.

Бытует мнению, что Землю может поглотить блуждающая сверхмассивная черная дыра. Однако эти загадочные объекты настолько мало изучены, что ученые выдвигают два сценария для планеты. Или черная дыра растянет Землю наподобие спагетти или же наша планета попадет в другое измерение.

Также все живое на Земле может погибнуть от мощного гамма-всплеска из космоса, который разрушит озоновый шар вокруг нашей планеты. Подобные всплески рождаются при гибели звезды и они настолько мощны, что превышают солнечную энергию в несколько раз. Ученые сообщают, что гамма-всплеск 440 миллионов лет назад спровоцировал первое массовое вымирание на нашей планете.
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 16:40
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