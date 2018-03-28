Cуперкомпьютер «Говорун» разработан инженерами России
Инженерами из России создана уникальная модель суперкомпьютера - «Говорун». На базе наукограда в Дубне, исследователи смогли ускорить процессы комплексных исследований, связанных с физикой конденсированной среды, а так же в направлении ядерных отраслей. Разработка российских ученых, представленная сверхмощной машиной, займет достойное место на лидерских позициях топ-рейтинга среди систем соответствующего класса отечественного производства.
Проведена успешная презентация новой разработки, компьютер получил имя в честь академика Николая Говоруна, являющегося экс-главредом научного и популярного издания «Программирование». Передовая разработка создана специалистами, представляющими Лабораторию информационных технологий и Лабораторию теоретической физики Боголюбова. Неоценимая помощь при создании «Говоруна» была оказана руководством ОИЯИ в Дубне. Этапы реализации проекта проходили с участием компаний NVIDIA, РСК , IBS Platformix, а так же корпорации Intel.
Планируется использование вычислительной системы «Говоруна» в рамках проведения мегапрограммы NICA. Ученые задействуют все возможности для наиболее важных задач, решаемых мировыми исследовательскими центрами. В машину заложена способность масштабных расчетов в квантовой хромодинамике, так же повышена скорость создания моделей кинетических столкновений релятивистских тяжелых ионов. Так же, решаются многочисленные задачи в области ядерной физики.
Проведена успешная презентация новой разработки, компьютер получил имя в честь академика Николая Говоруна, являющегося экс-главредом научного и популярного издания «Программирование». Передовая разработка создана специалистами, представляющими Лабораторию информационных технологий и Лабораторию теоретической физики Боголюбова. Неоценимая помощь при создании «Говоруна» была оказана руководством ОИЯИ в Дубне. Этапы реализации проекта проходили с участием компаний NVIDIA, РСК , IBS Platformix, а так же корпорации Intel.
Планируется использование вычислительной системы «Говоруна» в рамках проведения мегапрограммы NICA. Ученые задействуют все возможности для наиболее важных задач, решаемых мировыми исследовательскими центрами. В машину заложена способность масштабных расчетов в квантовой хромодинамике, так же повышена скорость создания моделей кинетических столкновений релятивистских тяжелых ионов. Так же, решаются многочисленные задачи в области ядерной физики.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 16:00