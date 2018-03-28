Cуперкомпьютер «Говорун» разработан инженерами России

Проведена успешная презентация новой разработки, компьютер получил имя в честь академика Николая Говоруна, являющегося экс-главредом научного и популярного издания «Программирование». Передовая разработка создана специалистами, представляющими Лабораторию информационных технологий и Лабораторию теоретической физики Боголюбова. Неоценимая помощь при создании «Говоруна» была оказана руководством ОИЯИ в Дубне. Этапы реализации проекта проходили с участием компаний NVIDIA, РСК , IBS Platformix, а так же корпорации Intel.Планируется использование вычислительной системы «Говоруна» в рамках проведения мегапрограммы NICA. Ученые задействуют все возможности для наиболее важных задач, решаемых мировыми исследовательскими центрами. В машину заложена способность масштабных расчетов в квантовой хромодинамике, так же повышена скорость создания моделей кинетических столкновений релятивистских тяжелых ионов. Так же, решаются многочисленные задачи в области ядерной физики.