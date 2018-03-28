АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мадам Черная магия: Пророчества Марии Ленорман сбывались и сыграли с нею злую шутку в конце жизни
EUR 71.26 USD 57.17
Курс валют на 28.03.2018

Cуперкомпьютер «Говорун» разработан инженерами России

Инженерами из России создана уникальная модель суперкомпьютера - «Говорун». На базе наукограда в Дубне, исследователи смогли ускорить процессы комплексных исследований, связанных с физикой конденсированной среды, а так же в направлении ядерных отраслей. Разработка российских ученых, представленная сверхмощной машиной, займет достойное место на лидерских позициях топ-рейтинга среди систем соответствующего класса отечественного производства.

Проведена успешная презентация новой разработки, компьютер получил имя в честь академика Николая Говоруна, являющегося экс-главредом научного и популярного издания «Программирование». Передовая разработка создана специалистами, представляющими Лабораторию информационных технологий и Лабораторию теоретической физики Боголюбова. Неоценимая помощь при создании «Говоруна» была оказана руководством ОИЯИ в Дубне. Этапы реализации проекта проходили с участием компаний NVIDIA, РСК , IBS Platformix, а так же корпорации Intel.

Cуперкомпьютер «Говорун» разработан инженерами России


Планируется использование вычислительной системы «Говоруна» в рамках проведения мегапрограммы NICA. Ученые задействуют все возможности для наиболее важных задач, решаемых мировыми исследовательскими центрами. В машину заложена способность масштабных расчетов в квантовой хромодинамике, так же повышена скорость создания моделей кинетических столкновений релятивистских тяжелых ионов. Так же, решаются многочисленные задачи в области ядерной физики.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 16:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Елизавета II разрешила принцу Гарри сыграть
Одежда станет основой для печати «батареек» новым
«КАМАЗ» приступил к сборке грузовиков в
Меган Маркл и принц Гарри собираются усыновить
Водородный кроссовер Hyundai Nexo выводят на рынок
Ученые назвали несколько сценариев гибели Земли
Гора Канкар-Пунсум в Бутане является земной базой
Известная актриса из-за Джей Зи укусила Бейонсе
Пользователи Сети шокированы внешностью
Уфолог опубликовал видео странного оранжевого
Илья Яббаров записал для младшей Рапунцель песню
Cуперкомпьютер «Говорун» разработан инженерами
Промсвязьбанк предложил клиентам кредитную карту
Возлюбленная партнера Ольги Бузовой по клипу
На рынок вышел смартфон Nokia 8 Sirocco
Певица Джамала родила первенца
Российский певец Эмин Агаларов пожертвовал 15 000
Актёр Джуд Лоу готов жениться на своей
После трагедии в кемеровском ТЦ страховщики
Саша Черно претендует на место лидера среди
«Роскосмос» выделит 1,6 млрд. рублей на эскиз
Флагманский кроссовер FAW Besturn R9 представят в
Опознали тела 27 погибших во время пожара в
Подписчики обвиняют наивные романы в несчастной
В апреле в продажу поступит рюкзак Xiaomi Mi Geek
Отец задержанного в Кемерово охранника ТЦ поведал
Военный спутник «Нейтрон» запустят с космодрома
Стоимость смартфона Huawei Porsche Design Mate RS
Фотошпионы запечатлели купе BMW M8 во время
Компания Novitec представила обновленный
Просмотреть все новости