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«Роскосмос» выделит 1,6 млрд. рублей на эскиз проекта сверхтяжелой ракеты

На сайте государственных закупок появилась информация о том, что корпорация «Роскосмос» потратит 1,6 млрд. рублей, которые пойдут на создание эскизного проекта новой сверхтяжелой ракеты. Отмечается, что поставленную задачу намерены выполнить к концу осени следующего года.

«Роскосмос» выделит 1,6 млрд. рублей на эскиз проекта сверхтяжелой ракеты


Ожидается, что новый сверхтяжелый носитель сможет доставлять на низкую околоземную орбиту до 90 тонн полезной нагрузки, а к Луне - 20 тонн груза. Помимо этого к проекту выдвинуто требование, в рамках которого инженеры должны предоставить запас грузоподъемности ракеты, чтобы в дальнейшем можно было увеличить этот параметр до 140 тонн для орбиты Земли и до 27 тонн для полета к Луне.

Сообщается, что разрабатывать этот чертежный проект будут специалисты государственного предприятия РКК «Энергия».

Если эскиз ракеты сдадут вовремя, то создание и сборка носителя начнется уже в 2020 году, а в 2028 планируется начать первые летные эксперименты.

Сверхтяжелая модификация будет использоваться для изучения Луны и планет Солнечной системы.
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Наука / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 15:10
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