«Роскосмос» выделит 1,6 млрд. рублей на эскиз проекта сверхтяжелой ракеты
На сайте государственных закупок появилась информация о том, что корпорация «Роскосмос» потратит 1,6 млрд. рублей, которые пойдут на создание эскизного проекта новой сверхтяжелой ракеты. Отмечается, что поставленную задачу намерены выполнить к концу осени следующего года.
Ожидается, что новый сверхтяжелый носитель сможет доставлять на низкую околоземную орбиту до 90 тонн полезной нагрузки, а к Луне - 20 тонн груза. Помимо этого к проекту выдвинуто требование, в рамках которого инженеры должны предоставить запас грузоподъемности ракеты, чтобы в дальнейшем можно было увеличить этот параметр до 140 тонн для орбиты Земли и до 27 тонн для полета к Луне.
Сообщается, что разрабатывать этот чертежный проект будут специалисты государственного предприятия РКК «Энергия».
Если эскиз ракеты сдадут вовремя, то создание и сборка носителя начнется уже в 2020 году, а в 2028 планируется начать первые летные эксперименты.
Сверхтяжелая модификация будет использоваться для изучения Луны и планет Солнечной системы.
Ожидается, что новый сверхтяжелый носитель сможет доставлять на низкую околоземную орбиту до 90 тонн полезной нагрузки, а к Луне - 20 тонн груза. Помимо этого к проекту выдвинуто требование, в рамках которого инженеры должны предоставить запас грузоподъемности ракеты, чтобы в дальнейшем можно было увеличить этот параметр до 140 тонн для орбиты Земли и до 27 тонн для полета к Луне.
Сообщается, что разрабатывать этот чертежный проект будут специалисты государственного предприятия РКК «Энергия».
Если эскиз ракеты сдадут вовремя, то создание и сборка носителя начнется уже в 2020 году, а в 2028 планируется начать первые летные эксперименты.
Сверхтяжелая модификация будет использоваться для изучения Луны и планет Солнечной системы.
Наука / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 15:10