«Роскосмос» выделит 1,6 млрд. рублей на эскиз проекта сверхтяжелой ракеты

Ожидается, что новый сверхтяжелый носитель сможет доставлять на низкую околоземную орбиту до 90 тонн полезной нагрузки, а к Луне - 20 тонн груза. Помимо этого к проекту выдвинуто требование, в рамках которого инженеры должны предоставить запас грузоподъемности ракеты, чтобы в дальнейшем можно было увеличить этот параметр до 140 тонн для орбиты Земли и до 27 тонн для полета к Луне.Сообщается, что разрабатывать этот чертежный проект будут специалисты государственного предприятия РКК «Энергия».Если эскиз ракеты сдадут вовремя, то создание и сборка носителя начнется уже в 2020 году, а в 2028 планируется начать первые летные эксперименты.Сверхтяжелая модификация будет использоваться для изучения Луны и планет Солнечной системы.