Российский Центр освоения Луны закроют из-за отсутствия финансирования

Центр создавался для объединения наработок российских концернов и предприятий в области освоения естественного спутника Земли. Все проекты, собранные в единой базе, в дальнейшем должны были облегчить миссию по исследованию и колонизации Луны. Впрочем, Центр так и не заработал, а его дальнейшая судьба туманна, считают источники агентства.Вероятней всего, Центр просто распустят или объединят с другими подразделениями. Решение о создании Центра некогда принималось без участия "Роскосмоса", что могло повлиять на отсутствие финансирования. Штат Центра не был набран, хотя данную ситуацию не комментируют в российских концернах.