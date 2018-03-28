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Российский Центр освоения Луны закроют из-за отсутствия финансирования

Центр по исследованию Луны, ранее сформированный на базе РКК "Энергия", могут ликвидировать ввиду нецелесообразности развития данного направления и отсутствия прямого финансирования. Об этом РИА Новости сообщил источник в ракетной отрасли России.

Российский Центр освоения Луны закроют из-за отсутствия финансирования


Центр создавался для объединения наработок российских концернов и предприятий в области освоения естественного спутника Земли. Все проекты, собранные в единой базе, в дальнейшем должны были облегчить миссию по исследованию и колонизации Луны. Впрочем, Центр так и не заработал, а его дальнейшая судьба туманна, считают источники агентства.

Вероятней всего, Центр просто распустят или объединят с другими подразделениями. Решение о создании Центра некогда принималось без участия "Роскосмоса", что могло повлиять на отсутствие финансирования. Штат Центра не был набран, хотя данную ситуацию не комментируют в российских концернах.
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Наука / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 13:30
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