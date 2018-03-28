В рейтинге лучших программ расчетно-кассового обслуживания для бизнеса, Промсвязьбанк смог занять второе место
Bankchart.ru, являющийся онлайн-сервисом, осуществляемым поиск, а также сравнение финансовых услуг, исследовал имеющиеся тарифы на РКО для компаний, а также предпринимателей в сфере малого/среднего бизнеса Российской Федерации. В рамках данной оценки участвовали предложения двадцати самых крупных отечественных банков. Аналитиками в данном случае учитывались следующие критерии: плата за проведение внешних/внутренних платежей, средний процент непосредственно за снятие со счетов наличных средств, стоимость открытия счета/ежемесячного обслуживания.
Тарифный план «Бизнес без лишних комиссий» банковской организации «Промсвязьбанк» братьев Ананьевых по итогам проводимого исследования, оказался на второй позиции среди программ обслуживания, являющихся наиболее клиентоориентированными.
По словам Иннокентия Воловика, занимающего пост директора по развитию продуктов, а также технологий малого/среднего бизнеса Промсвязьбанка, было решено провести отмену абонентской платы, вследствие того, что ведение бизнеса на территории Российской Федерации обходиться должно максимально дешево. В свою очередь имеет место пул клиентов, для которых важным является экономия. Таким образом, тариф «Бизнес без лишних комиссий», разрабатывался специально для данного сегмента клиентов.
Тарификация «Промсвязьбанка», по своей сути предусматривает бесплатное открытие, ведение рублёвого расчетного счета, бесплатные переводы денег на счета физлиц на сумму до 300 тысяч российских рублей на месяц, смс-информирование, прием/исполнение платежей без комиссии, поступающих через PSB On-Linе. Клиенты «Промсвязьбанка» заявку на открытие счета могут оставить, воспользовавшись ссылкой, размещённой на сайте банковской организации.
Тарифный план «Бизнес без лишних комиссий» банковской организации «Промсвязьбанк» братьев Ананьевых по итогам проводимого исследования, оказался на второй позиции среди программ обслуживания, являющихся наиболее клиентоориентированными.
По словам Иннокентия Воловика, занимающего пост директора по развитию продуктов, а также технологий малого/среднего бизнеса Промсвязьбанка, было решено провести отмену абонентской платы, вследствие того, что ведение бизнеса на территории Российской Федерации обходиться должно максимально дешево. В свою очередь имеет место пул клиентов, для которых важным является экономия. Таким образом, тариф «Бизнес без лишних комиссий», разрабатывался специально для данного сегмента клиентов.
Тарификация «Промсвязьбанка», по своей сути предусматривает бесплатное открытие, ведение рублёвого расчетного счета, бесплатные переводы денег на счета физлиц на сумму до 300 тысяч российских рублей на месяц, смс-информирование, прием/исполнение платежей без комиссии, поступающих через PSB On-Linе. Клиенты «Промсвязьбанка» заявку на открытие счета могут оставить, воспользовавшись ссылкой, размещённой на сайте банковской организации.
Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 10:56