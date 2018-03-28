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Захарова раскритиковала британскую презентацию об отравлении С. Скрипаля

Мария Захарова, являющаяся официальным представителем МИД РФ, назвала доклад Терезы Мэй – британского премьер-министра, «крупнейшей манипуляцией». Презентация из 6 слайдов была представлена иностранным послам в РФ в рамках закрытого брифинга в Москве в британском диппредставительстве.

Захарова раскритиковала британскую презентацию об отравлении С. Скрипаля

Захарова в Facebook назвала доклад полным провалом Терезы Мэй. Она отметила, что решение возложить на РФ ответственность за химическую атаку, было принято на основании 6 картинок. В Солсбери в начале марта отравили С. Скрипаля, а также его дочь Юлию. Для этого, по всей видимости, использовалось нервно-паралитическое вещество под названием «Новичок». Несмотря на то, что Тереза Мэй ответственность за происшествие возложила на РФ, Москва отвергла эти обвинения.

Доклад презентовали 22 марта, представив хронологию событий, следовавших за отравлением Скрипалей. На слайдах рассказывалось касательно влияния «Новичка» на человеческий организм.
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Политика
Добавил: tantan61 Сегодня, 10:19
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