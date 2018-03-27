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Инсайдер Белого дома сообщил, что президент Никсон скрыл доказательство пришельцев в тайной капсуле времени

Согласно сообщениям бывшего инсайдера Белого дома, который несколько раз встречался с Ричардом Никсоном во время его президентства, Соединенные Штаты не только знали об инопланетянах в начале 1970-х годов, но, как утверждается, они хранили эти знания в капсуле времени, находящейся под Белым домом.

Инсайдер Белого дома сообщил, что президент Никсон скрыл доказательство пришельцев в тайной капсуле времени


Источник, человек по имени Роберт Мерритт, рассказал подробности своей истории во время интервью The Dark Journalist. Мерритт вводится в качестве «бывшего тайного инсайдера Хастонского плана», который вплотную приблизился к Никсону, что президент доверял ему национальные секреты. План «Хьюстон» был отчетом помощника Белого дома Тома Чарльза Хьюстона от 1970 года, который включал планы по краже со взломом и незаконному наблюдению, так что он показывает многое об отношениях Мерритта и Никсона.

В интервью Мерритт сказал, что он трижды встречался с Никсоном. Президент якобы прочитал ему письмо о том, как США защищают и общаются с инопланетянином и изучают «передовые технологии и науку».

Мерритт также сказал, что Никсон попросил его доставить копию письма Генри Киссинджеру, бывшему госсекретарю и советнику по национальной безопасности. Что касается капсулы времени, то она все еще находится где-то в Белом доме и он покажет ее местоположение, если Национальный архив согласится опубликовать содержание письма Никсона общественности.

Теория о том, что правительство США скрывает правду, не является новой, но многие из этих притязаний исходят от людей, не имеющих связей с правительством, и никаких реальных доказательств для поддержки того, что они говорят. Интересно, что сайт проверки фактов Snopes перечислил этот случай как «недоказанный» и использовал цитаты и информацию из интервью Мерритта. Статус мифа может оставаться недоказанным до тех пор, пока Национальный архив не примет решение, или пока кто-то не найдет эту капсулу.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:34
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