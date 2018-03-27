Космический зонд позволил увидеть Землю с другой стороны

В конце прошлого столетия зонд Galileo, следовавший к Юпитеру, сделал круговой облет нашей планеты, собрав поступающие данные. Аппарат зафиксировал высокий уровень содержания кислорода и метана в атмосфере, а также радиоимпульсы, которые не соответствуют сигналам природного происхождения.Спустя десятилетия подобный эксперимент повторила команда ученых с помощью зонда OSIRIS-REx. Его отправили к астероиду Бенну для сбора проб грунта, а к 2019 году объект ждут обратно. Совершая полет по сложной траектории, OSIRIS-REx приблизился к Земле довольно близко, направив на нее исследовательское оборудование.Наличие камер и спектрометров видимого, а также ИК-диапазонов помогло объекту измерить температуру, «увидеть» водяной пар в атмосфере, океаны и материки, определить распределение углекислого газа, метана и молекулярного газа в воздухе.Собранная зондом информация показала, что с конца минувшего столетия уровень метана в атмосфере возрос на 12%, углекислого газа – на 14%. Исследователи отметили, что данный результат вполне логичен, потому как население планеты выросло, как минимум, на миллиард, соответственно это привело к росту объемов загрязнения и промышленной активности.Подобные эксперименты, считают ученые, помогут более точно считывать сигналы с других планет, о которых наука пока не знает.