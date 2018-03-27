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Космический зонд позволил увидеть Землю с другой стороны

Ученые США провели эксперимент, чтобы увидеть Землю со стороны. Подобные исследования проводились еще в 1990-м году. Об этом стало известно из материалов, подготовленных к 49-й ежегодной конференции Lunar and Planetary Science.


Космический зонд позволил увидеть Землю с другой стороны


В конце прошлого столетия зонд Galileo, следовавший к Юпитеру, сделал круговой облет нашей планеты, собрав поступающие данные. Аппарат зафиксировал высокий уровень содержания кислорода и метана в атмосфере, а также радиоимпульсы, которые не соответствуют сигналам природного происхождения.

Спустя десятилетия подобный эксперимент повторила команда ученых с помощью зонда OSIRIS-REx. Его отправили к астероиду Бенну для сбора проб грунта, а к 2019 году объект ждут обратно. Совершая полет по сложной траектории, OSIRIS-REx приблизился к Земле довольно близко, направив на нее исследовательское оборудование.

Наличие камер и спектрометров видимого, а также ИК-диапазонов помогло объекту измерить температуру, «увидеть» водяной пар в атмосфере, океаны и материки, определить распределение углекислого газа, метана и молекулярного газа в воздухе.

Собранная зондом информация показала, что с конца минувшего столетия уровень метана в атмосфере возрос на 12%, углекислого газа – на 14%. Исследователи отметили, что данный результат вполне логичен, потому как население планеты выросло, как минимум, на миллиард, соответственно это привело к росту объемов загрязнения и промышленной активности.

Подобные эксперименты, считают ученые, помогут более точно считывать сигналы с других планет, о которых наука пока не знает.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 18:50
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