В NASA ответили, почему отказались от использования Falcon Heavy в лунной программе

По мнению чиновника, для строительства космической станции на орбите Луны придется выводить на геопереходную орбиту большие грузы. Он утверждает, что ракета Space Launch System сможет вывести на заданную траекторию до 26 тонн полезной нагрузки, когда носитель компании SpaceX способен только на 18-22 тонны.Cкептики считают, что в NASA просто не хотят отказываться от собственного проекта, на который уже потрачено немало средств, при этом SLS до сих пор не готова к полетам.Эксперты считают, что для строительства окололунной станции не понадобиться выводить на орбиту такие уж тяжелые модули, поэтому запаса эффективности ракеты Falcon Heavy вполне могло бы хватить. Запуск FH обойдется в 90 млн. долларов, а стоимость пуска ракеты SLS доходит до отметки в 500 полмиллиарда долларов.Таким образом, был сделан вывод, что данным ответом Герстенмайер решил защитить собственные интересы и амбиции NASA.