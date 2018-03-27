Зрители «Дом-2» считают, что на проекте сознательно оставляют агрессивных участников

Автор «крика души» от лица телезрителей реалити-шоу «Дом-2» пожелала остаться анонимным, но отмечает, что «мир сошел с ума» и проект этому способствовал.Поклонники телестройки уже не раз отмечали, что организаторы проекта сознательно отбирают для участия в шоу агрессивную молодежь, тогда как более адекватные участники быстро оказываются за Периметром.Зрители призывают оргов, задуматься за счет кого они «набивают карманы деньгами», а сам проект имеет рейтинг.Поклонники телестройки возмущены ведущей Ольгой Орловой, которая поддерживает пару Яббарова и Савкиной как пример семейной жизни. Зрителям уже давно не смешно от того, какие ценности прививает проект «Дом-2».