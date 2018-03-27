АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Жизнь людей до ста лет возможна при соблюдении чистоты своего питания и дома
EUR 70.57 USD 57.00
Курс валют на 27.03.2018

Зрители «Дом-2» считают, что на проекте сознательно оставляют агрессивных участников

Реалити-шоу «Дом-2» давно уже перестало нравиться многим давним поклонникам, и они уверены, что новых адекватных участников просто выгоняют.

Автор «крика души» от лица телезрителей реалити-шоу «Дом-2» пожелала остаться анонимным, но отмечает, что «мир сошел с ума» и проект этому способствовал.

Зрители «Дом-2» считают, что на проекте сознательно оставляют агрессивных участников

Поклонники телестройки уже не раз отмечали, что организаторы проекта сознательно отбирают для участия в шоу агрессивную молодежь, тогда как более адекватные участники быстро оказываются за Периметром.

Зрители призывают оргов, задуматься за счет кого они «набивают карманы деньгами», а сам проект имеет рейтинг.

Поклонники телестройки возмущены ведущей Ольгой Орловой, которая поддерживает пару Яббарова и Савкиной как пример семейной жизни. Зрителям уже давно не смешно от того, какие ценности прививает проект «Дом-2».
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:01
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Honda рассказала о новом гибридном седане Insight
Захар Саленко не намерен возвращаться на «Дом-2»
Toyota представила обновленный седан Yaris
Антон Шоки получил денег на билет домой больше,
Москва пополнила рейтинг самых недорогих городов
Презентован новый кроссовер Lynk&Co 02 для Европы
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Антон Табаков рассказал, почему не общается с
Ученые предложили новый способ увеличить
Лолита Милявская рассказала, почему не видно
Кейт Хадсон сообщила, что хочет еще одного ребенка
Искусственный интеллект будет вычислять
Зрители «Дом-2» считают, что на проекте
Китай реализовал возможность продажи автомобилей
Избиратели в Зимбабве должны будут
Анастасия Лисова игнорирует мнение других о себе
Саша Черно собирается занять место ведущей
Влияние КНР в Африке обеспокоило США
Волгоградский Роспотребнадзор советует родителям
Стало известно о смерти рэпера Babangida
Оптоволоконная система SpaceDataHighway введена в
Гигантские кальмары не были вымыслами художников
В фильме «Капитан Марвел» снимутся актеры Кларк
Аккумуляторы электромобилей послужат источниками
Скончавшемуся Сергею Мавроди могут простить долги
Захар Саленко сообщил, что в трагедии в Кеморове
Состоялся официальный анонс смартфона OPPO F7
Пользователи затравили Викторию Боню из-за селфи
Помощник Сергея Мавроди подтвердил его смерть
Жизнь людей до ста лет возможна при соблюдении
Просмотреть все новости