Избиратели в Зимбабве должны будут регистрироваться по отпечаткам пальцев
Теперь все жители Зимбабве будут обязаны идентифицировать свою личность перед тем, как проголосовать на выборах. Для этого власти государства подписали контракт с компанией Ipsidy, которая занимается разработкой биометрических систем.
Американская компания Ipsidy предоставила Зимбабве систему, сканирующую отпечатки человеческих пальцев. Ее планируют применить на грядущих выборах президента. Специальные технологии будут иметь возможность составлять перечень избирателей, используя их биометрические данные, в том числе отпечатки пальцев. Как надеется правительство, теперь вброс бюллетеней или повторное голосование не будет возможным. В то же время до сих пор неизвестно, как именно будут применять биометрию.
В настоящее время пост президента в Зимбабве занимает бывший вице-президент, а первые после военного переворота президентские выборы пройдут до конца этого года. До этого предыдущее правительство довольно часто занималось подтасовкой результатов.
Американская компания Ipsidy предоставила Зимбабве систему, сканирующую отпечатки человеческих пальцев. Ее планируют применить на грядущих выборах президента. Специальные технологии будут иметь возможность составлять перечень избирателей, используя их биометрические данные, в том числе отпечатки пальцев. Как надеется правительство, теперь вброс бюллетеней или повторное голосование не будет возможным. В то же время до сих пор неизвестно, как именно будут применять биометрию.
В настоящее время пост президента в Зимбабве занимает бывший вице-президент, а первые после военного переворота президентские выборы пройдут до конца этого года. До этого предыдущее правительство довольно часто занималось подтасовкой результатов.
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Добавил: Joanne Сегодня, 10:50