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Влияние КНР в Африке обеспокоило США

Расширение экономического и политического влияния КНР в Африке привлекло внимание США.

Влияние КНР в Африке обеспокоило США


В ближайшее время в Африке с большой скоростью расширяется экономическое и политическое влияние Китая. Внимание США привлек данный факт и по словам руководителя специального комитета по разведке Палаты специалистов американского конгресса Девина Нуньеса планируется проведение расследования. Нуньес также отметил, что особый интерес США проявили к военному присутствию Китая. Как сообщают источники, Китай создал военную базу в Джибути, успел нарастить огромное количество подводных лодок и пытается посягнуть на технологии Америки в оборонной сфере, чем самым начал представлять для США угрозу в плане безопасности.

Ко всему прочему глава комитета сообщил, что информацию касаемо расследования предоставит в течении недели, а также добавил, что имеет опасения касаемо укрепления КНР в Африке по причине того, что это дает возможность Пекину держать контроль над мировой торговлей.
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Политика / Главные новости
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 10:40
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