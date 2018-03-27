Влияние КНР в Африке обеспокоило США

В ближайшее время в Африке с большой скоростью расширяется экономическое и политическое влияние Китая. Внимание США привлек данный факт и по словам руководителя специального комитета по разведке Палаты специалистов американского конгресса Девина Нуньеса планируется проведение расследования. Нуньес также отметил, что особый интерес США проявили к военному присутствию Китая. Как сообщают источники, Китай создал военную базу в Джибути, успел нарастить огромное количество подводных лодок и пытается посягнуть на технологии Америки в оборонной сфере, чем самым начал представлять для США угрозу в плане безопасности.Ко всему прочему глава комитета сообщил, что информацию касаемо расследования предоставит в течении недели, а также добавил, что имеет опасения касаемо укрепления КНР в Африке по причине того, что это дает возможность Пекину держать контроль над мировой торговлей.