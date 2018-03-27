Волгоградский Роспотребнадзор советует родителям не перегружать детей кружками

Специалисты ведомства полагают, что мамам и папам нужно более осмотрительно подходить к количеству кружков и секций, куда они записывают своего ребенка. Перед тем, как записаться в тот или иной кружок, специалисты рекомендуют родителям поговорить с педиатром, а также взять у врача справку-допуск о том, что ребенок может посещать секцию. Кстати, сами врачи не советуют водить ребенка более, чем в два кружка одновременно.Формируя таким щадящим образом детский досуг, можно значительно снизить перегрузки ребенка. Медики придерживаются мнения, что тотальная загруженность секциями и кружками, в которую многие родители хотят погрузить детей, не поможет, а навредит растущему организму.Кроме этих рекомендаций, специалисты Роспотребнадзора напоминают о важности перекусов и перерывов для отдыха, а также о ежедневных прогулках на свежем воздухе.