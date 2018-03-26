Начало конца: Находящиеся под угрозой исчезновения киты больше не размножаются

«Это ключевой момент для китов. Если мы не будем серьезно относиться к этому, чтобы понять это, это может стать началом конца, - сказала Барб Зодсма, контролирующая программу восстановления китов в юго-восточной части США.Исследователи наблюдали с декабря для новорожденных китов у берегов Грузии и Флориды, где беременные киты обычно мигрируют каждую зиму, чтобы родить в теплых атлантических водах. Обученные споттеры в самолетах, которые проводят сезон, разыскивая в прибрежных водах матерей и детенышей, ничего не нашли в этом сезоне. Это будет первый год, когда споттеры записали нулевые роды, поскольку обзорные рейсы начались в 1989 году.Сроки вряд ли могут быть хуже. Ученые насчитывают только около 450 североатлантических китов, так как этот вид страдал ужасно в 2017 году. В прошлом году в США и Канаде в прошлом году было уничтожено 17 китов.За последние три десятилетия киты в среднем составляли около 17 рождений в год. С 2012 года все, кроме двух сезонов, дали меньше среднего значения количество детенышей. Ученые будут искать новорожденных отставших, так как киты вернутся на свои кормовые площадки у северо-восточного штаба США этой весной.Возможно, что в следующем году киты могут сплотиться с детским бумом. Самки обычно рожают раз в три года или более, поэтому рождаемость может меняться год от года. Так, в 2000 году родился всего один теленок, а в 2001 году - 31 новорожденныйС неопределенностью будущих рождений исследователи говорят, что необходимо сделать больше, чтобы предотвратить человеческие причины многих смертей китов. Некропии, проведенные на 17 мертвых китах в прошлом году, обнаружили, что по меньшей мере четыре были поражены судами, и по меньшей мере два человека погибли от переплетения орудий лова. Гамильтон сказал, что ограничения скорости на судах в водах, где наиболее часто встречаются киты, могут быть расширены по всему восточному побережью для дальнейшей защиты гигантских млекопитающих.Исследования показали, что большинство самок китов сейчас умирают в возрасте 30 лет, что меньше половины их ожидаемой продолжительности жизни. А взрослые особи, у которых в прошлом году были дети, идентифицированные по уникальной маркировке на их головах, рожали впервые за семь или восемь лет, что более чем в два раза превышает типичный интервал между беременностями.