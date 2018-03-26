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Ученые узнали, почему рост водных животных строго ограничен

Размеры величественных китов или громоздких слоновых тюленей предполагают, что жизнь в океане связана с безграничным ростом у млекопитающих, но новое исследование показывает, что рост млекопитающих на самом деле более ограничен в воде, чем на суше.

Ученые узнали, почему рост водных животных строго ограничен


Группа ученых из Стэнфорда обнаружила, что размер водного млекопитающего ограничен из-за необходимости сохранять тепло тела и с трудностями поиска достаточного количества пищи для выживания. Группа опубликовала свои выводы 26 марта в Трудах Национальной академии наук.

«Многие люди рассматривают возможность попасть в воду как более свободную для млекопитающих, но мы видим, что это на самом деле это далеко не так. Дело не в том, что именно вода позволяет расти слишком большим млекопитающим», - сказал соавтор Джонатан Пейн, профессор геологических наук в Стэнфордской школе Земли.

Хотя млекопитающие, которые живут в воде, имеют аналогичную продолговатую форму тела, они не тесно связаны между собой. Скорее, тюлени и морские львы тесно связаны с собаками, манаты делят родословную со слонами, а киты и дельфины связаны с бегемотами и другими копытными млекопитающими.

Группа утверждает, что больший размер помогает водным млекопитающим удерживать тепло в воде, которая ниже температуры тела. «Когда вы очень малы, вы теряете тепло обратно в воду так быстро, что нет возможности за непродолжительное время употребить достаточно еды для восстановления энергообмена тела», - сказал Пэйн.

Ученые также предполагают, что обмен веществ увеличивается с размером больше, чем способность животного собирать пищу, устанавливая границу на то, как большие водные млекопитающие могут расти. «В принципе, животные - это машины, которые требуют энергии для работы. Эта потребность в энергии создает жесткие ограничения на то, что животные могут делать, и насколько они велики», - сказал Макклейн, который был соавтором исследования.

Исследователи начали работу над исследованием в 2014 году, и в настоящее время они оценивают, насколько хорошо аналогичные подходы могут быть использованы для объяснения распределения размеров тела в других группах животных, особенно тех, которые имеют как наземные, так и водные виды.

«Надежда состоит в том, что существуют более простые объяснения, которые могут применяться к другим видам, включая наземных животных. Это открывает некоторую возможность того, что размер тела можно объяснить основными принципами физики и химии», - сказала Пэйн.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 22:48
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