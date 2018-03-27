Цифровая карта интерактивных прогнозов ClimateEx может предсказать будущее климата
Учеными Университета Цинцинати, расположенного в США, штат Огайо создана интерактивная карта – ClimateEx. С ее помощью наглядно отслеживаются изменения климатических условий на всем земном шаре. Причем ClimateEx показывает визуализированные процессы изменений климата, с периодическими изменениями во времени. Для воплощения идеи, исследователями привлекли международные метеорологические станции мира, состав которых равняется 50 тысячам, а представленные информационные данные содержат базу за 50 лет. Именно этот массив объединили в программные образы WorldClim.
Интерактивной картой предусмотрена возможность изучения критичных областей изменения климата. Исследователям доступно изучение а и прогнозирование климатического будущего планеты. С помощью карты можно сравнить отдаленные друг от друга географические регионы. Это значительно экономит время и ресурсы при научных исследованиях.
Проектом даются общие представления и прогнозы, относительно климатического будущего Земли. Конкретная разработка отображает районы, отобранные специалистами Университета Цинцинати, как наиболее попадающие под воздействие экстремальных погодных явлений. Ко всему прочему, есть возможность «подсказать» на 10-15 лет, какие регионы могут подвергнуться подобным неблагоприятным фактам природы.
Как рассказали авторы разработки, на основании полученных данных можно ориентироваться при планировании градостроения, распространении объектов промышленности, а так же построении глобальных планов переселения и урбанизации.
Интерактивной картой предусмотрена возможность изучения критичных областей изменения климата. Исследователям доступно изучение а и прогнозирование климатического будущего планеты. С помощью карты можно сравнить отдаленные друг от друга географические регионы. Это значительно экономит время и ресурсы при научных исследованиях.
Проектом даются общие представления и прогнозы, относительно климатического будущего Земли. Конкретная разработка отображает районы, отобранные специалистами Университета Цинцинати, как наиболее попадающие под воздействие экстремальных погодных явлений. Ко всему прочему, есть возможность «подсказать» на 10-15 лет, какие регионы могут подвергнуться подобным неблагоприятным фактам природы.
Как рассказали авторы разработки, на основании полученных данных можно ориентироваться при планировании градостроения, распространении объектов промышленности, а так же построении глобальных планов переселения и урбанизации.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 06:30