Цифровая карта интерактивных прогнозов ClimateEx может предсказать будущее климата

Интерактивной картой предусмотрена возможность изучения критичных областей изменения климата. Исследователям доступно изучение а и прогнозирование климатического будущего планеты. С помощью карты можно сравнить отдаленные друг от друга географические регионы. Это значительно экономит время и ресурсы при научных исследованиях.Проектом даются общие представления и прогнозы, относительно климатического будущего Земли. Конкретная разработка отображает районы, отобранные специалистами Университета Цинцинати, как наиболее попадающие под воздействие экстремальных погодных явлений. Ко всему прочему, есть возможность «подсказать» на 10-15 лет, какие регионы могут подвергнуться подобным неблагоприятным фактам природы.Как рассказали авторы разработки, на основании полученных данных можно ориентироваться при планировании градостроения, распространении объектов промышленности, а так же построении глобальных планов переселения и урбанизации.