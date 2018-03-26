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Телескоп Kepler NASA зафиксировал яростные взрывы умирающих звезд

Тип эфемерного события, называемый быстро развивающимся светящимся переходным процессом (FELT), сбивал с толку астрономов не одно десятилетие из-за его очень короткой продолжительности. Космический телескоп NASA Kepler поймал FELT в действии и определил их характер. Они оказались новым видом сверхновой, получающей кратковременное повышение яркости из свечения своего окружения.

Телескоп Kepler NASA зафиксировал яростные взрывы умирающих звезд


Способность Kepler точно измерять внезапные изменения звездного света позволила астрономам быстро прийти к этой модели для объяснения FELT и исключить альтернативные объяснения.

Исследователи заключают, что источник вспышки от звезды после разрушения взрывается как сверхновая. Большая разница заключается в том, что звезда - кокон внутри одной или нескольких оболочек газа и пыли. Когда цунами взрывной энергии от взрыва захлопывается в оболочку, большая часть кинетической энергии немедленно преобразуется в свет. Всплеск излучения длится всего несколько дней - одна десятая - продолжительность типичного взрыва сверхновой.

За последнее десятилетие было обнаружено несколько FELT с временными масштабами и светимостью, которые нелегко объяснить традиционными моделями сверхновых. И только несколько FELT были замечены в исследованиях неба, потому что они слишком кратки. В отличие от Kepler, который собирает данные каждые 30 минут, большинство других телескопов мониторят небо каждые несколько дней. Поэтому FELT остается незамеченными для большинства телескопов мира. Данные Kepler позволили астрономам записывать более подробную информацию о событии FELT.

«Мы собрали потрясающую световую кривую. Мы смогли ограничить механизм и свойства взрыва. Мы могли бы исключить альтернативные теории и прийти к объяснению модели плотной оболочки. Это новый способ для массивных звезд умереть и распространить материал обратно в космос», - рассказал Армин Спас из Научного института космического телескопа в Балтиморе, штат Мэриленд.

«Тот факт, что Кеплер полностью захватил быструю эволюцию, действительно показывает экзотические способы гибели звезд. Богатство данных позволило нам разобрать физические свойства фантомного взрыва, например, сколько материала выслала звезда в конце своей жизни и гиперзвуковой скорости взрыва. Это первый случай, когда мы можем испытать модели FELT с высокой степенью точности и действительно подключить теорию к наблюдениям », - сказал Дэвид Хатами из Калифорнийского университета в Беркли.

Наблюдения Kepler показывают, что звезда выбросила оболочку менее чем за год до того, как стать сверхновой. Это дает представление о плохо понятых смертельных муках звезд - FELT, по-видимому, происходят от звезд, которые подвергаются «почти смертельным переживаниям» непосредственно перед смертью, изрыгая материи в мини-извержениях до полного взрыва.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 20:57
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