Реклама электронных сигарет увеличивает число курильщиков

Американские ученые решили выяснить, каким образом на молодых людей влияет реклама табачных товаров и электронных сигарет, а также как меняется их восприятие этой продукции. Как оказалось, реклама электронных сигарет получает у людей от 18 до 21 года больше откликов, чем реклама табачных изделий, в том числе обычных сигарет и сигар. Кроме того, на 60% повышается возможность покупки молодыми людьми такой продукции - при этом не важно, будут это электронные сигареты или обычные.В экспериментах участвовало около 11 тысяч человек возрастом от 12 до 21 года, ранее не пробовавших табак. Им задали по несколько вопросов, касающихся рекламы сигарет, а также узнали об их потенциальном желании попробовать их. Через год эти результаты сравнили и таким образом вывели данные результаты.