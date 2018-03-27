Реклама электронных сигарет увеличивает число курильщиков
Ученые из США опубликовали результаты исследования в журнале Jama Pediatrics, согласно которому реклама электронных сигарет влияет на возрастание количества новых курильщиков.
Американские ученые решили выяснить, каким образом на молодых людей влияет реклама табачных товаров и электронных сигарет, а также как меняется их восприятие этой продукции. Как оказалось, реклама электронных сигарет получает у людей от 18 до 21 года больше откликов, чем реклама табачных изделий, в том числе обычных сигарет и сигар. Кроме того, на 60% повышается возможность покупки молодыми людьми такой продукции - при этом не важно, будут это электронные сигареты или обычные.
В экспериментах участвовало около 11 тысяч человек возрастом от 12 до 21 года, ранее не пробовавших табак. Им задали по несколько вопросов, касающихся рекламы сигарет, а также узнали об их потенциальном желании попробовать их. Через год эти результаты сравнили и таким образом вывели данные результаты.
Американские ученые решили выяснить, каким образом на молодых людей влияет реклама табачных товаров и электронных сигарет, а также как меняется их восприятие этой продукции. Как оказалось, реклама электронных сигарет получает у людей от 18 до 21 года больше откликов, чем реклама табачных изделий, в том числе обычных сигарет и сигар. Кроме того, на 60% повышается возможность покупки молодыми людьми такой продукции - при этом не важно, будут это электронные сигареты или обычные.
В экспериментах участвовало около 11 тысяч человек возрастом от 12 до 21 года, ранее не пробовавших табак. Им задали по несколько вопросов, касающихся рекламы сигарет, а также узнали об их потенциальном желании попробовать их. Через год эти результаты сравнили и таким образом вывели данные результаты.