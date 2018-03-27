Гигантские кальмары не были вымыслами художников и могли утащить на дно корабли или убить 11-метрового кашалота

В 1790 году капитан судна Бен Джонсон пригласил сюда ученого Пьера Дени де Монфора, решив показать ему необычную фреску здании. Опытный китобой раньше был знаком с этим человеком и часто показывал ему находки, вытащенные вместе с млекопитающими. В пасти одной особи был замечен 10-метровый щупалец кальмара, после чего мужчина нарисовал его и показал другу. Оказалось, что это был только кусок 24-метровой длины конечности подводного существа. Затем моряки сообщили о своей находке возле Канады, вытащив на палубу огромную тушу моллюска. Картина запечатлела реальный инцидент, произошедший возле Анголы, когда корабль стал жертвой кракена, обхватившего мачты своими живыми канатами. Тогда команда успела перерубить их топорами, а дальше заказала сюжет мастеру в честь своего чудесного спасения от чудовища.После выхода книги о естественной истории подводных существ в 1802 году ученые не поверили фактам, изложенным французским коллегой, но через 50 лет труды исследователи получили реальное подтверждение. Тогда судно возле Тенерифе столкнулось с мертвым кальмаром огромных размеров, но разложившиеся останки не смогли убедить экспертов. В1873 году возле Ньюфаундленда рыбакам удалось поймать этого красавца, которые не хотел отправляться в лабораторию и сумел вырваться из плена, оставив на память свой обрубок. Его 10-метровому собрату повезло меньше, потому что особь разобрали по частям, чтобы понять природу моллюсков. Оказалось, что среди них есть множество гигантов, скрывающихся в безднах морей, которые могут иметь 500-метровые размеры. Пока глубины были плохо изучены специалистами, но там обитают эти представители привычного вида. Сегодня уже есть доказательства существования особей с 30-сантиметровыми глазами и сложным головным мозгом, изучение которого продолжается до сих пор.В их щупальцах есть множество присосок, позволяющих крепко держать добычу, а хлорид аммония в тканях позволяет кальмарам оставаться на плаву. Потому их мясо не употребляется в пищу без длительного вымачивания. Моллюски после втягивания воды в мантию, начинают выпускать ее части благодаря трубчатому органу, а также во время процесса способны развить большую скорость или выпрыгивать из воды на 10-метровую высоту. Когда возникает опасность, гигант сразу окутывает себя облаком чернил и пытается сбежать от кашалотов, хотя эти владыки морей не всегда побеждают в битве с грозным противником. На Камчатке было найдено тело погибшего обитателя глубин со страшными ранами на теле, оставленными конечностями монстра. Он редко нападает на корабли, хотя в 30-х годах трижды пытался уничтожить норвежский танкер. Только шторм помог избавиться от незваного гостя, попавшего под винт и удалившегося лечить свои раны. В 2003 году чудовище решило заблокировать руль гоночной яхты, но потом оно заметило более интересный трофей и оставило шокированных людей в покое.