Канадские ученые впервые смогли зафиксировать случай детоубийства у косаток

Во время наблюдения за поведением особей возле острова Робсон Байт, они обратили внимание на 32-летнего самца, которые вместе со своей матерью стал преследовать семью сородичей. Вместе с самками там находился новорожденный детеныш, а они немного отстали от стаи.Когда млекопитающие присоединились к остальным косаткам, пара напала на них и утопила малыша. Ученые отметили, что необычная реакция самца была связана с желанием избавиться от потомства, которое потом может спариваться с самками.