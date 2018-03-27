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Канадские ученые впервые смогли зафиксировать случай детоубийства у косаток

Канадские ученые впервые смогли зафиксировать случай детоубийства у косаток. Оно часто бывает у млекопитающих и не относится к китообразным видам.

Во время наблюдения за поведением особей возле острова Робсон Байт, они обратили внимание на 32-летнего самца, которые вместе со своей матерью стал преследовать семью сородичей. Вместе с самками там находился новорожденный детеныш, а они немного отстали от стаи.

Канадские ученые впервые смогли зафиксировать случай детоубийства у косаток


Когда млекопитающие присоединились к остальным косаткам, пара напала на них и утопила малыша. Ученые отметили, что необычная реакция самца была связана с желанием избавиться от потомства, которое потом может спариваться с самками.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 04:00
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